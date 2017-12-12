Андрей Травников пообещал обеспечить новосибирских детей-сирот жильём в 2018 году

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников озвучил приоритеты социально-экономического развития региона, среди которых поддержка многодетных семей и обеспечение жильём детей-сирот, передаёт 12 декабря корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в областном правительстве.

Исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников подвёл итоги социально-экономического развития Новосибирской области в 2017 году и рассказал о планах на 2018 год.

В числе приоритетов он назвал, в первую очередь, развитие человеческого капитала: поддержку многодетных семей и обеспечение жильём детей-сирот.

Отдельно Травников призвал сосредоточиться на инновациях. Новосибирская область в числе лидеров по основным характеристикам научного потенциала, однако недостаточно задействует его в производстве.

«Считаю необходимым обеспечить лидерство нашего региона по внедрению технологических инноваций, для этого есть все условия и соответствующая инфраструктура, нужно только эффективно её использовать», — пояснил врио губернатора.

В число первостепенных задач Травников включил развитие учреждений здравоохранения.

«Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске в 2018 году должен быть запущен», — подчеркнул он, добавив, что город также нуждается в новом перинатальном центре и онкодиспансере.

Напомним, в конце августа хоккеисты «Сибири» помогли детям из детских домов Новосибирска собраться в школу.