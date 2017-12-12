 

Три школьных класса были закрыты из-за радиации в Кузбассе

 12 декабря, 15:34
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Три школьных класса были закрыты из-за радиации в Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

Судебные приставы закрыли три кабинета в одной из школ Кемеровской области — там обнаружено превышение радона и торона, рассказала 12 декабря корреспонденту Сиб.фм сотрудник региональной пресс-службы управления федеральной службы судебных приставов.

В основной общеобразовательной школе № 33 города Осинники Кемеровской области судебные приставы опечатали три кабинета, в которых занимались начальные классы. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов в понедельник, 11 декабря.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы судебных приставов по Кемеровской области Наталья Прокофьева, специалисты Роспотребнадзора установили превышение концентрации опасных веществ 27 ноября.

В классах было превышено содержания радона и торона (продукты распада урана-238 и тория-232).

С результатами экспертизы сотрудники Роспотребнадзора обратились в местный суд, где руководство учреждения признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 6. 4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации <...> общественных помещений»).

Кабинеты, в которых занимаются три начальных класса, были закрыты на 90 суток до устранения причин.

Как пояснила сотрудница Роспотребнадзора корреспонденту Сиб.фм, природные газы радон и торон на поверхности не являются редкостью, однако школьное руководство могло предпринять меры, чтобы они не накапливались в классах.

«В недрах Земли образуется радон, торон. Радионуклеиды распадаются и образуются газы, которые могут выходить через разломы земной коры. Здание школы стоит на грунте, ничем не защищённое, полы ветхие с щелями, через которые проходит газ. Если герметизация ещё — у них пластиковые окна закрытые, газ концентрируется в помещении, и приборы это показывают», — объяснила специалист.

Школе рекомендовано сделать ремонт в помещениях первого этажа, улучшить вентиляцию, чаще проветривать классы.

Напомним, в ноябре стало известно, что радиоактивный спортзал работал в одной из школ Кузбасса.

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