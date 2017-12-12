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 12 декабря, 07:00
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Врио губернатора НСО и мэр города ознакомились с концепцией развития микрорайона «Родники»
Фотографии компании «Энергомонтаж»

Генеральный директор группы компаний «Энергомонтаж» Иван Сидоренко рассказал врио губернатора НСО Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю о перспективах развития микрорайона «Родники»; в том числе руководители обсудили вопрос строительства продолжения улицы Красный проспект с использованием части взлётной полосы городского аэропорта, об этом сообщил 11 декабря корреспондент Сиб.фм по итогам выездного совещания врио губернатора области.

Рабочая встреча началась с экскурсии по заводу крупнопанельного домостроения группы компаний «Энергомонтаж». Руководители города и области ознакомились с работой предприятия, объёмом и качеством выпускаемой продукции. После этого посетили строительную площадку близ улицы Гребенщикова и провели большое совещание в крупнейшей за Уралом школе № 211, носящей имя основателя компании «Энергомонтаж» Леонида Сидоренко.

На совещании в школе врио губернатора Андрей Травников отметил, что «Родники» являются быстрорастущим микрорайоном, в котором благодаря застройщику решены практически все проблемы социальной инфраструктуры. Построена школа на 1 000 мест, детские сады, есть каток и плавательные бассейны. В микрорайоне построена самая большая поликлиника в городе — в зоне её обслуживания находятся больше 100 тысяч человек.

«Надо отдать должное и поблагодарить застройщика: это пример, когда застройщик думает о будущем. Потому что ранее были приняты своевременные решения по строительству школы и поликлиники. Это сняло остроту проблем», — отметил Травников.

В рамках рабочего совещания был поднят вопрос, который должен иметь срочное решение — соединения улицы Фадеева с улицей Гребенщикова с обустройством железнодорожного переезда. Помимо этого руководители региона и города обсудили перспективы продления участка Красного проспекта и строительства новой магистрали по территории городского аэродрома с использованием существующей взлётно-посадочной полосы.

«Мы договорились, что застройщик берёт на себя расходы по разработке проектно-сметной документации, а мы берём на себя обязательства по планированию бюджетного финансирования и организационные вопросы с собственниками земельных участков (в рамках межевания — прим. Сиб.фм)», — прокомментировал ситуацию врио губернатора.

На вопросы журналистов о сроках строительства Анатолий Локоть ответил, что из-за перспективы размещения ледового дворца спорта в створе бывшего аэропорта «Северный» срок один.

«У нас срок — это проведение чемпионата мира среди юношей в Новосибирске, вот к этому сроку надо успеть», — заявил глава города.

Напомним, что ранее Андрей Травников дал обещание о привлечении федерального финансирования для строительства метро рядом с будущим ЛДС.

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