 

Житель Алтайского края осуждён за уклонение от армии

 12 декабря, 15:17
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Житель Алтайского края осуждён за уклонение от армии
Фото с сайта pixabay.com

В городе Алейске Алтайского края суд назначил молодому человеку штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что он почти два года уклонялся от призыва на военную службу, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 12 декабря.

Алейский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, описанного в части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»).

Как установил суд, молодой человек избегал службы в Вооружённых силах России с 14 сентября 2015 года по 15 июля 2017 года. В сообщении отмечается, что он не имел оснований для освобождения, отсрочку от призыва, а также уважительных причин для неявки по вызову в военкомат.

По решению суда ему назначено наказание — штраф размером в 20 тысяч рублей в доход государства.

Напомним, в августе житель Кузбасса призывного возраста заплатил 9 тысяч рублей штрафа за уклонение от военной службы.

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