Концентрацию тяжёлых металлов в организме сибиряков повысят при помощи умерших рачков

В сельскохозяйственной продукции Сибири не хватает тяжёлых металлов, в результате чего эти элементы недополучает и человек, что может привести к заболеваниям, выяснили учёные СО РАН; программа по исправлению ситуации уже запущена, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря из сообщения «Науки в Сибири».

Сотрудники трёх научных институтов СО РАН выяснили, что пища в крупных городах Сибири, вопреки расхожему мнению, не загрязнена тяжёлыми металлами, а напротив, страдает от их недостатка. Такие выводы учёные сделали на основе изучения сельскохозяйственных растений.

«Их более-менее хватало, когда продуктивность сельхозугодий была невысокой, но сегодня мы вводим очень интенсивно растущие сорта и применяем в основном азотные удобрения. Необходимые растениям макро- и микроэлементы не успевают переходить из твёрдой фазы почвы в доступную для растений форму, и это влияет как на продуктивность самих пищевых культур, так и на здоровье животных и человека», — рассказал директор Института почвоведения и агрохимии СО РАН, доктор биологических наук Александр Сысо.

Согласно результатам их исследования, в культурах, которые человек употребляет в пищу, а также в кормах для животных присутствует недостаток тяжёлых металлов-микроэлементов: кобальта, марганца, меди и цинка. Такая тенденция, говорят учёные, актуальна для всего мира.



«Элементный химический и биохимический составы растений между собой очень тесно связаны. Аномалия в первом сказывается на втором, и мы имеем продукцию, которая не в полной мере по своему элементному составу соответствует той пище, котороую тысячелетиями потреблял человек. А это в итоге сказывается на нас, расширяются старые заболевания и появляются новые», — комментирует Александр Сысо.

Учёные Института геологии и минералогии придумали, как решить эту проблему и восполнить баланс тяжёлых металлов в почве. Они планируют использовать ил и сапропель, которые скапливаются на дне сибирских озёр. По оценкам специалистов, только в Новосибирской области количество этого ресурса составляет около 1,5 миллиарда тонн.

Если использовать в качестве удобрения хитиновые покровы ракообразных существ, которые копятся на дне озёр, образуя ил и сапропель, получится задержать в почве необходимые микроэлементы. Обычно они быстро вымываются, и растения попросту не успевают их впитать.

Напомним, что в ноябре учёные зафиксировали увеличение концентрации тяжёлых металлов в водах Байкала.