 

Стратегические бомбардировщики вернулись в Иркутскую область после операции в Сирии

 13 декабря, 16:33
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Стратегические бомбардировщики вернулись в Иркутскую область после операции в Сирии
Бомбардировщик Ту-22М3. Фото с сайта naked-science.ru

Бомбардировщики Ту-22М3, наносившие авиаудары по террористам в Сирии, вернулись из Северной Осетии на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 13 декабря.

Во время перелёта экипажи самолётов сделали промежуточную посадку для дозаправке на аэродроме в Саратовской области. Вернувшихся военнослужащих в Иркутской области ждал тёплый приём. Их встречали командующие подразделениями воздушно-космических сил, сослуживцы, ветераны и родственники.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 завершили перебазирование с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Иркутской области после успешного выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики», — сообщили в Минобороны РФ.

11 декабря верховный главнокомандующий вооружёнными силами, президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российских войск из Сирии.

Ту-22М3 — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Гражданская война в Сирии — вооружённый конфликт, начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно переросший в восстание против режима политического деятеля Башара Асада, в которое со временем были вовлечены международные организации, военно-политические группировки и мировые державы, в том числе Россия.

Напомним, в сентябре 2015 года четыре истребителя Су-30СМ из 120-го смешанного авиаполка авиабазы Домна Забайкальского края вошли в российскую авиагруппу для бомбардировок в Сирии.

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