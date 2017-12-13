 

Чиновники выдадут коренным народам Сибири особые удостоверения или вкладыши в паспорт

 13 декабря, 09:19
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Чиновники выдадут коренным народам Сибири особые удостоверения или вкладыши в паспорт
Сойты, населяющие Окинский район Бурятии, фото с сайта globallookpress.com

Федеральное агентство по делам национальностей РФ намерено выдать всем представителям коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока удостоверения, подтверждающие их принадлежность к особым этносам, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря из сообщения ТАСС.

Об инициативе чиновников рассказал глава агентства Игорь Баринов, по словам которого, удостоверения нужны для того, чтобы люди, не принадлежащие к коренным народам, не могли пользоваться теми льготами, которые направлены на поддержку традиционного образа жизни северян.

«Иногда эти льготы наполнены финансово весьма значительно. Это квоты на вылов редких рыб, охота и так далее. Естественно, есть злоупотребления, когда люди создают общины коренных и малочисленных народов, не имея никакого отношения к коренным и малочисленным народам», — объяснил возникшую инициативу Баринов.

Он уточнил, что чиновниками подготовлен алгоритм, по которому будет вестись реестр коренных и малочисленных народов. Сами представители северных этносов обращались в федеральное агентство с предложением выдавать им вкладыши в паспорт с указанием национальности, однако чиновники считают более правильным выдавать отдельные удостоверения.

Напомним, в июле историки нашли связь между средневековой Европой и коренными народами Сибири.

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