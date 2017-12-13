Дизайнеры одежды для особенных людей закрыли сезон показом моды в Томске

фото из группы «особая мода» «школа моделей с инвалидностью» в соцсети «ВКонтакте»

В модном конкурсе приняли участие дизайнеры из 12 регионов страны, подготовившие свои коллекции для людей с ограниченными возможностями здоровья, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Томской областной организация ВОИ 13 декабря.

Открывая показ, представитель Томского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Дорохова отметила, что в 2017 году в школе 90 % моделей — новые люди, ранее не принимавшие участие в проекте. Впервые свои работы в показе представили авторы из Москвы, Омска и Алтайского края.

Эксперты оценили функциональность одежды, оригинальность творческого подхода и идеи автора коллекции, её целостность, современность и перспективы реализации в коммерческом производстве.

По итогам жюри присудило первое место новосибирскому модельеру Надежде Быковой с её коллекцией «Посланник» в номинации «Одежда». Наталья Нелюбова из Томска с коллекцией «Тёплая шапка для королевы» стала лучшей в номинации «Аксессуары», а в номинации «Универсальный дизайн» победу одержала Елена Тимошенко из Новосибирска, представившая коллекцию «Время жить».

«Шить я начала с 14 лет и даже получила профессию модельера-конструктора. В конкурсе „Особая мода“ участвовала в четвёртый раз. В этом году я представила коллекцию в стиле „smart-casual“ — сочетание делового костюма с одеждой из уличного стиля, что позволяет выглядеть модно, стремиться к свободе и непосредственности», — рассказала Надежда Быкова.

Единственная в России школа моделей с инвалидностью работает в Томске с 2012 года в рамках проекта «Особая мода». Основная цель проекта — создание условий для социальной интеграции и формирование позитивного образа людей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводился в седьмой раз.

Напомним, в марте новосибирские хоккеисты пригласили зрителей на спектакль «Моя сказка» театральной студии «Особенный ТИП» (театральный интеграционный проект), в котором наряду с профессиональными актёрами участвовали люди с ограниченными возможностями.