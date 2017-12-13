 

Жаловавшиеся на дефицит еды иркутские посёлки получили первую машину с продуктами

 13 декабря, 11:53
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Жаловавшиеся на дефицит еды иркутские посёлки получили первую машину с продуктами
Фото с сайта globallookpress.com

Правительство Иркутской области отчиталось о том, что напряжённости с продуктами питания на севере региона нет — в отдалённые посёлки, жители которых жаловались на дефицит, пришла первая машина с продовольствием, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря из сообщения областного правительства.

Ранее жители Катангского района, расположенного на севере области, обратились с письмом к руководителю регионального ГУ МВД, требуя разобраться, почему из местных магазинов исчезли самые необходимые продукты. По словам авторов обращения, больше месяца им приходилось заказывать продукты из Иркутска и города Киренска и провозить их в багаже пассажиров, летящих в район авиатранспортом.

12 декабря руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров со ссылкой на администрацию Катангского района сообщил, что «напряжённости с обеспечением населения продуктами питания в районе нет». Но до того, как к отдалённым посёлкам были приложены «зимники» — автодороги по снежному насту — доставка товаров в район действительно осуществлялась авиатранспортом.

«По оперативной информации муниципалитета, первый автомобиль с продуктами питания, доставка которых возмещается в том числе за счёт субсидий из регионального бюджета, прибыл 12 декабря. Поставлены такие продовольственные товары, как мука, масложировая продукция, консервы мясные, рыбные, овощные, крупы в ассортименте, колбасные изделия, птица, яйца куриные, рыба замороженная, фрукты, овощи, кондитерские изделия», — говорится в сообщении правительства области.

До 15 декабря в район прибудут ещё два автомобиля с продовольственными товарами первой необходимости. В правительстве региона напоминают, что ежегодно областная казна выделяет субсидии на частичное возмещение расходов тех коммерсантов, которые завозят продукты в Катангский район. В 2017 году на эти цели выделено 17,4 млн рублей, планируется поставить 1 098 тонн продовольственных товаров.

При этом за первые девять месяцев 2017 года коммерсанты поставили в район 843 тонны продовольственных товаров, оставшиеся объёмы планируется завезти до конца года. Продовольствие в район завозят и предприниматели, которые не получают бюджетных субсидий.

Напомним, в ноябре законодательное собрание Иркутской приняло решение упразднить пять отдалённых посёлков, в которых проживает по нескольку человек и где при этом отсутствует коммунальная инфраструктура и даже дороги.

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