 

Красноярский автосалон не успел выгодно продать Bentley за биткоины из-за прокуратуры

 13 декабря, 17:43
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Красноярский автосалон не успел выгодно продать Bentley за биткоины из-за прокуратуры
Фото с сайта autocar.co.uk

Районная прокуратура Красноярска потребовала удалить объявление о продаже Benrley Flying Spur из автосалона за 55 биткоинов, что в 4,5 раза выше цены автомобиля в России, узнал 13 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Красноярска.

Директор красноярского автосалона не успел продать Bentley за криптовалюту. Прокуратура Советского района Красноярска вынесла предостережение из-за объявления в интернете.

Автосалон удалил объявление о продаже спортивного купе Bentley Flying Spur за 55 биткоинов. По данным ведомства, объявление было сделано с целью повышения спроса покупателей и привлечения внимания.

Выпуск и обращение криптовалют децентрализован, нет возможности его регулировать, оборот криптовалюты не требует ведения налоговой отчётности, уверены в районной прокуратуре. Согласно статьям 140 и 317 Гражданского кодекса РФ, возможность совершения сделок в иностранной валюте есть, но только в предусмотренных законом случаях.

«Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике и для отмывания доходов, полученных преступным путём», — подчеркнули в прокуратуре.

Однако факт продажи автомобилей за биткоины не был установлен. Согласно данным calc.ru, максимальный курс криптовалюты на 13 декабря колеблется около 17 423 $. Сумма в 55 биткоинов оценивается почти в миллион долларов, что значительно выше официальной цены Bentley Flying Spur в России: автомобиль стоит более 12 млн рублей.

Напомним, что в ноябре омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра.

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