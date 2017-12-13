Красноярским инвалидам-колясочникам предложили работать за 600 км от дома

Красноярский край стал самым недружелюбным для безработных инвалидов; работодатели забыли про людей с ограничениями по здоровью в Томской, Новосибирской областях и Забайкальском крае, узнал 13 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Нарушения трудовых прав инвалидов выявили в пяти регионах Сибири. Работодатели в Красноярском и Забайкальском краях, в Новосибирской и в Томской областях не сообщали о свободных рабочих местах для людей с ограниченными возможностями, о простое работы и сокращениях штата работников, за что были оштрафованы после прокурорских проверок.

Большинство нарушений трудовых прав людей с ограничениями по здоровью нашли в Красноярском крае. Один из краевых центров занятости предложил инвалиду с возможностью работать только дома вакансию дворника. Центр занятости города Красноярска незаконно приостановил выплату пособия по безработице человеку с ограничениями по здоровью на санаторно-курортном лечении за неявку по требованию незамедлительной перерегистрации.

«Красноярским инвалидам предлагали работу в 600 километрах от дома. Центры занятости выдавали направления на уже занятые рабочие места», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Работодатели в Красноярском крае не смогли отчитаться о трате бюджетных денег на создание рабочих мест для инвалидов. Также центр занятости Бакчарского района Томской области выделил более 100 тысяч рублей местному предпринимателю, но деньги расходовались на другие цели.

«Курумканская центральная районная больница» в Республике Бурятии нарушала Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Семь человек недополучали два дня законного отпуска. Инвалид, занятый в программе реабилитации, трудился по восемь часов в день вместо положенного сокращённого рабочего дня.

Напомним, что в ноябре сотрудники психбольницы забирали пенсии у полуодетых и слепнущих инвалидов в Забайкалье.