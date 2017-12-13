Мэрия Новосибирска потратит 5 млн рублей на празднование Нового года

На подготовку и проведение празднования Нового года в Новосибирске будет потрачено 5 млн рублей из городского бюджета, сообщили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента Сиб.фм 13 декабря.

Праздничный салют обойдётся городу в 300 тысяч рублей. На проведение фестиваля снежных скульптур в Первомайском сквере мэрия потратит 1,7 млн рублей. В 3 млн рублей обойдётся создание торговых павильонов — домиков для рождественского базара — в центре города, а также праздничное оформление светодиодными гирляндами и декоративными элементами пешеходной улицы Ленина.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, строительство ледового городка в Первомайском сквере не предусмотрено. Снежные скульптуры в парке будут возводить на фестивале. Что касается строительства ледового городка на Михайловской набережной, то оно полностью финансируется компанией «Лёд-Шоу парк».

В сообщении отмечается, что к организации и проведению праздничных новогодних мероприятий также привлекаются спонсорские и благотворительные средства.

Кроме того, на организацию главного ледового катка, который перенесли с площади Ленина в Центральный парк, запланировано финансирование из городского бюджета в размере 350 тысяч рублей и из собственных средств МУП ПКиО «Центральный».

Напомним, 15 декабря состоится официальное открытие ледового катка в Центральном парке — мэр Новосибирска Анатолий Локоть обещал, что каток и горка будут бесплатными для горожан.