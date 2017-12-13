Норильские росгвардейцы расстреляли поселившегося в жилом доме полярного волка

Бойцы Росгвардии и полицейские застрелили в Норильске дикого волка, поселившегося в подвале жилой многоэтажки, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря из сообщения на официальном сайте войск Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.

Животное, похожее на волка, бродило по одной из улиц заполярного города, в пасти оно тащило небольшую собаку. Очевидцы сразу же вызвали на место полицию.

Прибывшие на место полицейские и гвардейцы спустились в подвал дома, где скрылся дикий зверь. Там животное повело себя агрессивно и было убито несколькими выстрелами. В подвале силовики нашли обжитую волком лёжку.

Стоит отметить, что первые сообщения о том, что по улицам Норильска бродит волк, появились несколько дней назад. Некоторые очевидцы даже смогли заснять животное на видео. По информации местных СМИ, волк в разные дни напал на троих человек, но никто из них серьёзно не пострадал.

Напомним, в июле в барнаульском зоопарке волк схватил трёхлетнего ребёнка за руку.