Новосибирская S7 Group планирует купить 85 ракет-носителей

Владелец новосибирской группы компаний S7 и плавучего космодрома «Морской старт» Владислав Филёв собирается подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 13 декабря.

Заявление о планах по закупке ракет-носителей Владислав Филёв сделал на конференции «Космос как бизнес», которую организовали Роскосмос совместно с информагентством.

«Мы готовы подписать заказ на 50 ракет, готовы подписать ещё опцион на 35 ракет», — сказал Филёв.

Новая ракета, которая в настоящий момент разрабатывается, будет двухступенчатой и позволит выводить полезную нагрузку на круговую орбиту до 1,5 тысячи километров. Предполагается, что индикативная себестоимость её производства составит не более 600 долларов за 1 килограмм «сухой массы». Кроме того, должен быть единый автоматизированный стартовый комплекс, совместимый с космодромом «Морской старт», и единая система управления.

Согласно презентации S7, новая бизнес-модель компании направлена на опережающее изготовление ракет: от подписания контракта до пуска должно проходить не больше 6-12 месяцев.

S7 Group до 2023 года планирует заказать у Роскосмоса и ракетно-космической орпорации «Энергия» 12 ракет-носителей.

«Мы хотели бы на первом этапе запускать по две-три ракеты в течение четырёх лет и в дальнейшем перейти на новую ракету, которую мы обсуждаем совместно с руководством Роскосмоса и РКК „Энергия“», — отметил Филёв. По его словам, S7 в 2019 году планирует возобновить пуски ракет с «Морского старта» — инвестиции в проект возобновления программы «Морской старт» составили 220 млн долларов.

Плавучий космодром «Морской старт» — международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования.

Напомним, в конце сентября 2016 года S7 Group подписала с группой Sea Launch контракт на покупку космодрома, а именно плавучей платформы Odyssey, корабля Sea Launch Commander, наземного оборудования в порту Лонг-Бич в штате Калифорния, а также товарный знак Sea Launch. В декабре 2016 года S7 стала собственником космодрома.