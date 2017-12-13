Новосибирские археологи доказали подлинность наскального рисунка возрастом 25-35 тысяч лет

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН сумели доказать аутентичность древнего наскального рисунка из пещеры Ля Грэз на юго-западе Франции, ранее считалось, что изображение было обновлено в более позднее время, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря из сообщения издания «Наука в Сибири».

Рисунок датируется 35-25 тысячелетием до нашей эры и считается классическим примером археологической культуры середины позднего палеолита, распространённой на территории Франции и Северной Испании. На скале методом гравировки изображён самец бизона.

Научные споры вокруг изображения возникли из-за того, что некоторые его линии выглядят слишком светлыми и свежими. Используя метод трасологии, популярный у экспертов-криминалистов, новосибирские учёные установили, что эффект высветления поверхности возник из-за частичного разрушения поверхности скалы.

Специалисты также экспериментально повторили технику создания изображения и получили рельеф, который очень хорошо соотносится с древними рисунками в пещере. При этом новые линии, нанесённые методом гравировки (резьбы), имели хорошо заметные царапины, а на палеолитическом рисунке бизона их не видно, что дополнительно подтверждает его подлинность.

«Изображение выполнено в технике глубокой гравировки, и оно не было подновлено. Основные причины разрушения линий связаны с циркуляцией воздуха в пещере, резким изменением температур и воздействием воды. Это карстовые процессы, обычные для пещер», — рассказала сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Лидия Зоткина.

Напомним, летом археологи из санкт-петербургского Института истории материальной культуры РАН обнаружили в Туве наскальные рисунки, способные изменить представления о жизни древних скифов в Сибири.