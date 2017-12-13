Новосибирские кардиологи создадут международный портал для врачей

Новосибирский медицинский центр Мешалкина и международная компания «Санофи» договорились о создании международного портала для кардиологов и проведении клинических испытаний лекарств, узнал 13 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина.

Новосибирская клиника Мешалкина стала ключевым партнёром мирового лидера фармацевтики «Санофи». Совместный меморандум обозначил стратегическое партнёрство Минздрава РФ и международной фармацевтической компании в области кардиологии.

Новосибирские кардиологи помогут создать международный портал для коллег. Информационный сайт будет предназначен для повышения квалификации врачей, оказывающих высокотехнологичную помощь. В режиме онлайн будут проходить международные конференции экспертов и обсуждаться сложные операции.

Корпорация «Санофи» выбрала НМИЦ имени академика Мешалкина для проведения клинических исследований инновационных лекарственных препаратов от сердечно-сосудистых патологий.

«Центр Мешалкина — крупнейший научно-исследовательский центр в нашей стране. Сотрудничество фармакологического производителя и научного центра позволит получить экспертные знания начиная с клинических исследований до ведения заболеваний. Это положительно повлияет на качество жизни пациентов», — уверен директор НМИЦ имени академика Мешалкина Александр Караськов.

Напомним, что в ноябре новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем.