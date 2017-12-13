Новосибирский священник создал иконы для незрячих людей

Протоиерей храма имени Святителя Николая Чудотворца в Нижней Ельцовке Андрей Фёдоров вырезал из дерева 12 рельефных икон, которые помогут слабовидящим и незрячим людям прикоснуться к ликам святых, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря у служителя храма.

Выставка прошла в Новосибирской областной библиотеке для незрячих. Многие из её посетителей смогли впервые увидеть иконы благодаря рельефному изображению, которое создала команда во главе с протоиереем Андреем Фёдоровым. Священник занимается этим ремеслом уже 40 лет.

Всего на выставке представили 12 икон с ликами Христа, Богоматери, Владимира и других святых. Изображения выполнены из дерева, искусственно состарены и раскрашены.

«Иконы не только для осязания, они должны и вид иметь соответствующий. Специально для незрячих людей мы стали делать иконы после поездки в Алма-Ату в прошлом году. Там выставлялись мои работы, и мы увидели, что слепым людям очень интересно — это добавляет им информации, раздвигает их кругозор», — рассказал протоиерей храма имени Святителя Николая Чудотворца Андрей Фёдоров.

После выставки иконы передадут в Собор Александра Невского, Троице-Владимирский собор, Никольский приход в Нижней Ельцовке, где они будут находиться в свободном доступе.

Напомним, что 4 декабря в Иркутске представили портрет генерал-губернатора Восточной Сибири для слабовидящих детей.