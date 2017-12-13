 

Отстрел бобров в Томской области признали неэффективным

 13 декабря, 08:30
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Отстрел бобров в Томской области признали неэффективным
Фото с сайта pixabay.com

В 2017 году в Томской области должен был стартовать проект по отстрелу бобров — департамент охотничьего и рыбного хозяйства признал его неэффективность, узнал 13 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте издания vtomske.ru.

За три года в регионе планировали истребить порядка 4,3 тысяч особей, однако проект признали непродуктивным.

«Мы не будем истреблять бобров, это оказалось неэффективно. Они расселились на огромные территории, а достать оттуда можно одного-двух. Я даже не знаю, каким образом это делать: вертолёта, чтобы с одного места быстро передвигаться в другое, у нас нет, а любая другая техника там непригодна, потому что затапливаются огромные территории леса. Им — раздолье, а охотнику туда не забраться», — цитирует издание замначальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Константина Осадчего.

В качестве альтернативы чиновник предложил организацию бобрового промысла, как единственный способ, которым можно отрегулировать численность животного-вредителя. На его взгляд, это гарантирует заинтересованность охотников, так как на данный момент «ехать за 20 километров и тащить шкуру ради 500 рублей никто не захочет».

Напомним, в ноябре экологи сообщили, что жизнедеятельность бобров вызвала «загнивание» рек в Томской области.

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