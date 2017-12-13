 

Сибирские бойцы Росгвардии получат фрукты и мясо после Нового года

 13 декабря, 15:36
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Сибирские бойцы Росгвардии получат фрукты и мясо после Нового года
фото с сайта ridus.ru

На сайте госзакупок разместили электронные аукционы, в которых предлагается контракт на поставку для солдат Росгвардии Сибирского федерального округа говядины, колбасы, апельсинов и яблок, узнал корреспондент Сиб.фм 13 декабря на сайте госзакупок.

Согласно размещённым на сайте документам аукционов, сибирский центр материально-технического обеспечения федеральной службы войск Росгвардии РФ планирует поставить для солдат в период с 1 января по 30 августа фруктов и мясных изделий на сумму более 12 млрд рублей.

Требования, предъявленные к продуктам строгие: например, яблоки первого сорта «должны быть целые, чистые, без излишней внешней влажности, типичной для помологического сорта формы и окраски, с плодоножкой», а колбаса должна «иметь вкус слегка острый, в меру солёный с выраженным ароматом пряностей, копчения и чеснока».

Продовольственное снабжение получат росгвардейцы Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краёв. Деньги на закупку «солдатских» продуктов пойдут из федерального бюджета.

Напоним, что в ноябре стало известно, что Росгвардия будет охранять сибирских губернаторов.

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