 

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

 13 декабря, 12:24
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Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента
Андрей Травников. Фото Алёны Мартыновой

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 13 декабря.

На конференции «Итоги года с „Коммерсантом“» развернулась политическая дискуссия вокруг будущих выборов губернатора Новосибирской области, которые пройдут осенью 2018 года. Бывший губернатор региона Виктор Толоконский считает, что конкуренция будет высокая, и на участие в выборах заявятся авторитетные, опытные и узнаваемые политики.

«Новосибирское сообщество отличается от среднестатистического тем, что у нас слишком высокая доля людей, убеждённых, что они сами могут быть губернаторами, что у них высокие требования к губернаторам, поэтому здесь конкуренция будет. И я убеждён, что глава государства не должен быть против этого», — сказал он.

Политтехнолог, бывший сотрудник Администрации президента России Андрей Колядин уверен, что сценарий выборов предопределён.

«Врио губернатора в Новосибирской области Андрей Травников будет участвовать в выборах и выиграет их исходя из того, как они проходят сейчас, — сказал Колядин. — Это не значит, что будут фальсификации. Сюда приедет президент, премьер, министры с самыми различными программами. И народ под их влиянием проголосует, как нужно».

Виктор Толоконский в ответ на вопрос, как он относится к назначению Травникова на должность врио губернатора, сделал противоречивое заявление, воспринятое экспертами как вызов.

«Не имею ничего личного против Андрея Травникова, но думаю, что решение президента — не лучшее», — сказал Виктор Толоконский.

Новосибирский политтехнолог Игорь Козлов прокомментировал слова советника: «Насколько оно является взвешенным, знает только он сам. По сути, это вызов Андрею Травникову, заявление о том, что кампания по выборам губернатора будет конкурентной».

Напомним, что в октябре после назначения врио губернатора Травникова секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявлял, что только мэр Новосибирска Анатолий Локоть может составить реальную конкуренцию в борьбе за губернаторское кресло. На данный момент ни Андрей Травников, ни Анатолий Локоть не определились с участием в выборах главы Новосибирской области.

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