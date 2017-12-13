 

Томские атомщики остановят угрожающий Евросоюзу «Козлодуй»

 13 декабря, 18:53
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Томские атомщики остановят угрожающий Евросоюзу «Козлодуй»
Фото с сайта ebrd.com

Томские учёные создали программно-аппаратный комплекс по безопасной остановке атомных электростанций; разработку испытают на устаревшей АЭС «Козлодуй» в Болгарии, узнал 13 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Томские учёные предложили технологии безопасной остановки атомных электростанций. Специалисты ТПУ представили разработки на выставке «Вузпромэкспо-2017», проводимой «Минобрнауки РФ».

Правительство РФ поддержало три проекта — среди них технология получения паравольфрамата аммония, которая уже используется на предприятии ЗАО «Закаменск» в Бурятии. Также в ТПУ были разработаны энергоэффективные устройства для дронов и роботов.

Томские политехники создали программно-аппаратный комплекс для проектирования, оптимизации и управления выводом из эксплуатации объектов атомной отрасли по всему миру. Проект реализуется вместе с АО «Неолант» и Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.

«Комплекс будет апробирован при выводе из эксплуатации на АЭС „Козлодуй“ в Болгарии», — сообщили в ТПУ.

Атомная электростанция «Козлодуй» была построена в 1974 году в одноимённом городе на Дунае. С 1991 по 2002 года станция работала на шести энергоблоках, обеспечивая около 45 % потребностей Болгарии в электричестве. По данным газеты «Известия», в 2002 и 2006 годах страна закрыла четыре энергоблока из-за требований договора присоединения к Евросоюзу. Оставшиеся два прошли модернизацию и продолжили работать.

Напомним, что в ноябре томский вуз научит студентов из Египта работе на атомных станциях.

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