Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века, узнал 13 декабря корреспондент Сиб.фм на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец, зарегистрированный на сайте «Авито» под именем Халим, предложил в разделе «Коллекционирование» раритет за 1,5 млн рублей.

«Продам старинный ключ. Петропавловский крепость, 1703 год. Оригинал», — написал автор объявления, уточнив, что на данный момент товар находится в СНГ.

На форуме города Сузуна сотрудник краеведческого музея рассказал, что подобные ключи-сувениры от ворот Петропавловской крепости изготавливали в СССР в 1960-х—70-х годах.

«Подобные ключи изготавливались как сувенир из разных сплавов, в том числе из медных и алюминиевых. Бородка ключа ровная, прямоугольная, без пропилов — типично сувенирная. Их никак нельзя отнести к XVIII веку, поскольку данное написание „Петропавловская крепость“ относится к орфографии XX века, к тому же, после 1917 года. И уж, конечно, в начале XVIII века не писали бы дату цифрами „1703“, было бы принятое тогда буквенное обозначение. По технике исполнения ключ, скорее всего, штампованный в заводских условиях. Ключ бы подробно рассмотреть, высока вероятность, что на нём есть клеймо завода-изготовителя. Например, завода металлической галантереи и сувениров „Ленинградский сувенир“», — объяснил специалист.

Стоит отметить, что такие же сувенирные ключи можно приобрести в интернет-магазинах, например, на сайте «Мешок» за 170 рублей.

Напомним, в декабре ель величиной с пятиэтажный дом появилась в продаже на красноярском «Авито».