2000-е купюры с изображением символов Дальнего Востока привезли в Новосибирск

Синие банкноты номиналом 2 тысячи рублей с изображением космодрома Восточный в Амурской области и моста на острове Русский во Владивостоке уже сегодня могут попасться в руки жителей Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте «VN.RU» 14 декабря.

«Как и было обещано председателем Банка России, в декабре в регионы начали поступать новые банкноты. К нам в Новосибирск первыми поступили банкноты номиналом 2 тысячи рублей. Процесс проходит в обычном режиме — банки делают заявки, указывая номинал и количество купюр. Мы в свою очередь обеспечиваем их наличными деньгами. Поэтому уже сегодня у любого жителя региона в руках могут появиться банкноты в 2 тысячи рублей», — рассказала начальник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник.

Купюры отличает современный дизайн. Они оснащены целым комплексом защитных признаков — как уже привычных россиянам, так и новыми. Например, на банкноте номиналом 2 тысячи рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При её повороте заметно перемещение кольца. Ещё один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом виден символ рубля).

Выпуск банкнот номиналом 2 тысячи и 200 рублей призван облегчить проведение расчётов и снизить потребность в банкнотах других номиналов — с их помощью необходимую сумму можно будет набрать меньшим числом банкнот.

Символы для новых денежных знаков выбирали путём интернет-голосования. Новосибирск прошёл первый этап конкурса сразу с тремя достопримечательностями, однако в финал не попал.

На данный момент сотрудники банков устанавливают новое программное обеспечение на свои банкоматы и кассовые аппараты, чтобы оборудование могло работать с купюрами нового номинала.

Напомним, в октябре на дне открытых дверей, прошедшем в Сибирском главном управлении Банка России, специалисты рассказали жителям Новосибирска, какие инновационные способы защиты использовались при создании новых банкнот номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей.