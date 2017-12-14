 

Антикоррупционный фонд опубликовал расследование о новосибирских дорожниках

 14 декабря, 19:37
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Антикоррупционный фонд опубликовал расследование о новосибирских дорожниках
валерий зарубин, фото с сайта nsknews.info

Новосибирский фонд «Мы против коррупции» раскритиковал работу территориального управления автомобильных дорог в регионе, начальника ТУАД обвинили в коррупции, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из фильма «Бешеные дороги ТУАД — оплачиваем жизнью» на видеохостинге YouTube.

Недостроенный мост через железную дорогу в Коченёво стал примером для критики начальника ТУАД. По данным фонда «Мы против коррупции», стоимость недостроенного объекта в Новосибирской области составила более 300 млн рублей. Общественники рассказали, что госконтракт должен был завершиться в октябре 2017 года, однако ТУАД не собирался предъявлять никаких исков.

«Только спустя два месяца обращений к Зарубину иски были предъявлены. Господин Зарубин не контролирует расходование государственных денег», — сообщил юрист Евгений Митрофанов.

По данным второго юриста фонда Ольги Забалуевой, Валерий Зарубин является учредителем фирмы ООО «Финресурс-Нск», что запрещено законом.

«Ранее Зарубин подарил дочери старую квартиру и машину, однако сейчас владеет квартирой на улице Серебренниковской, стоимостью порядка 17 млн рублей и он получил её бесплатно от государства. У жены Зарубина есть роскошный „Лексус“ и квартира на улице Романова, 25 стоимостью порядка 15 млн рублей», — поясняет Ольга Забалуева.

Валерий Зарубин пришёл работать в мэрию в 2000 году и уволился с должности начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска после критики от нового мэра Анатолия Локтя зимой 2014 года. Политологи относят Зарубина к старой команде бывшего мэра Новосибирска и экс-губернатора Владимира Городецкого, снятого с должности в 2017 году.

«Итого имущество семьи Зарубиных — около 50 млн рублей. Хотя Зарубин задекларировал годовой доход в 1,8 млн рублей», — подчеркнула Забалуева.

Общественники также смутились тем, что подрядчиками ТУАД на сумму более 110 млн рублей оказались новые организации, ни разу не участвовавшие в торгах. Глава антикоррупционного фонда Виктор Сорокин обратился к представителям прокуратуры в финале видео.

Напомним, что в декабре генпрокурор Чайка назвал стоимость дюссельдорфской квартиры омского депутата.

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