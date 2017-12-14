 

Борцы с эпидемией ВИЧ на Алтае признаны иностранными агентами

 14 декабря, 13:38
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Борцы с эпидемией ВИЧ на Алтае признаны иностранными агентами
фото с сайта globallookpress.com

Минюст РФ признал две алтайские общественные организации иностранными агентами; одна из них — «Выбор» — помогала реабилитации ВИЧ-инфицированных людей, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Министерства юстиции РФ.

Алтайская краевая общественная просветительская организация в сфере охраны здоровья «Выбор» вошла в реестр иностранных агентов, в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 13.12.2017. Иностранным агентом также было признано общественное движение поддержки гражданских и социальных инициатив «Согласие».

«Выбор» специализируется на психологической и социальной реабилитации ВИЧ-положительных людей в регионе. Общественная организация регулярно проводит встречи с молодёжью по профилактике ВИЧ-инфекции и организует бесплатное и анонимное ВИЧ-тестирование в алтайском наукограде — Бийске. Мероприятия проводились на средства муниципальных грантов.

«Получили отрицательные результаты, кидаются обниматься, хотя мы объясняем, что на сегодняшний день тест условно отрицательный. Потому как достоверность теста выше от трёх месяцев», — рассказала ГТРК «Алтай» председатель совета АКОО в сфере охраны здоровья «Выбор» Елена Мельникова.

В Бийске количество ВИЧ-инфицированных составляет 2077 человек на 100 тысяч населения, этот показатель в три раза выше среднего по России.

По данным СМИ, количество ВИЧ-инфицированных в Алтайском крае выросло на 20 % за 2016 год.

Напомним, что в ноябре Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области попали в топ-5 регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в стране.

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