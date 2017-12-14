Глава Омска Оксана Фадина выбрала себе замов из областного правительства

Заместителями мэра Омска стали Елена Шипилова и Богдан Масан — они будут курировать подразделения социальных блоков и департамент финансов, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы администрации Омска.

Мэр Оксана Фадина подписала документы о назначении своими заместителями Елены Шипиловой и Богдана Масана, накануне уволенных из обладминистрации.

Елена Шипилова будет отвечать за структурные подразделения социального блока — департаменты образования, культуры, по делам молодёжи, физической культуры и спорта, а также департамент общественных отношений и социальной политики. В областном правительстве она занимала пост заместителя министра труда и социального развития региона.

Зам мэра Богдан Масан станет регулировать деятельность департаментов городской экономической политики и контрактной системы в сфере закупок. Спустя пять лет чиновник вернулся из регионального правительства на пост руководителя департамента финансов и контроля городской администрации, который он занимал с 2005 по 2012 год.

Напомним, в ноябре по решению депутатов омского горсовета новым мэром города стала Оксана Фадина.