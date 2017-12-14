Китайские инвесторы вложились в производство говядины для Томской области

Крупное племенное хозяйство, которое займётся выращиванием коров мясной породы, появилось в Томской области благодаря китайским инвесторам, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения ТАСС.

Ферма на 1 300 голов построена в Первомайском районе области, на неё завезены коровы английской породы герефорд. Предполагается, что в течение ближайших трёх лет поголовье возрастёт до 2 600 животных.

Объём инвестиций в проект составил 185 млн рублей. Комплекс получил название «Мраморная ферма» в силу специфики мяса, получаемого при выращивании герефордов.

По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, принявшего участие в открытии фермы, новое хозяйство стало очередным шагом к задаче, поставленной властями — на 100 % закрыть потребности жителей области в мясе и молоке. Представитель китайской стороны заверил главу региона в том, что бизнес Китая готов и далее вкладываться в привлекательные проекты Томской области.

Напомним, в декабре 2016 года китайские инвесторы заявляли о готовности вложить до 400 млн долларов в новый целлюлозный завод в Енисейском районе Красноярского края.