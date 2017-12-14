Красноярский университет станет научным центром реиндустриализации Сибири за 580 млрд рублей

Красноярские промышленные корпорации и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о реиндустриализации Красноярского края с объёмом инвестиций в 580 млрд рублей, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СФУ.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал соглашение о взаимодействии крупных промышленных предприятий. В число участников меморандума вошли представители En+ Group, «Норильского никеля» и группы СУЭК-СГК.

Документ предполагает инвестиции более 580 млрд рублей на улучшение инвестиционного климата, экономическое развитие Красноярского края, развитие инфраструктуры и решение социальных вопросов.

«Красноярский край и соседние регионы, Тува и Хакасия, объединённые одной рекой, смогут стать плацдармом для ускоренного развития Сибири, новой индустриализации Сибири, реализации идеи «Восточного вектора», — уверен врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Сибирский федеральный университет должен выступить «научно-образовательным цехом для крупнейших предприятий», подчеркнул он.

«Экология, добыча полезных ископаемых, развитие энергетики, транспорта, связи являются приоритетными в подписанном соглашении. То есть всё то, что является ключевыми научными и образовательными направлениями в Сибирском федеральном университете», — пояснил и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.

Колмаков также назвал врио губернатора «политическим тяжеловесом, который начал объединять финансово-промышленные группы уже через два месяца после назначения».

Напомним, что в ноябре красноярский университет стал вторым центром изобретательности в России.