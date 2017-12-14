 

Красноярский университет станет научным центром реиндустриализации Сибири за 580 млрд рублей

 14 декабря, 12:36
были упомянуты
подходящие темы
Красноярский университет станет научным центром реиндустриализации Сибири за 580 млрд рублей
фото с сайта wikimedia.org

Красноярские промышленные корпорации и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о реиндустриализации Красноярского края с объёмом инвестиций в 580 млрд рублей, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СФУ.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал соглашение о взаимодействии крупных промышленных предприятий. В число участников меморандума вошли представители En+ Group, «Норильского никеля» и группы СУЭК-СГК.

Документ предполагает инвестиции более 580 млрд рублей на улучшение инвестиционного климата, экономическое развитие Красноярского края, развитие инфраструктуры и решение социальных вопросов.

«Красноярский край и соседние регионы, Тува и Хакасия, объединённые одной рекой, смогут стать плацдармом для ускоренного развития Сибири, новой индустриализации Сибири, реализации идеи «Восточного вектора», — уверен врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Сибирский федеральный университет должен выступить «научно-образовательным цехом для крупнейших предприятий», подчеркнул он.

«Экология, добыча полезных ископаемых, развитие энергетики, транспорта, связи являются приоритетными в подписанном соглашении. То есть всё то, что является ключевыми научными и образовательными направлениями в Сибирском федеральном университете», — пояснил и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.

Колмаков также назвал врио губернатора «политическим тяжеловесом, который начал объединять финансово-промышленные группы уже через два месяца после назначения».

Напомним, что в ноябре красноярский университет стал вторым центром изобретательности в России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 декабря, 09:15 • интервью

Академик ВРАЛ

О том, сколько бреда вокруг истории, какие заблуждения распространены в обществе и как человек думает историями, а не вероятностями.
 8 декабря, 16:03 • репортаж

Вокруг одни роботы

Репортаж с пятого фестиваля «РобоСиб»: как юные робототехники стараются повлиять на будущее и какие шифры прочитали роботы на соревнованиях.

Поведенческая, экономическая, Нобелевская

 8 декабря, 11:16 • колонка
Сергей Ивлев
эксперт в области бизнес-управления
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    