 

Машинист плавучей золотодобывающей драги в Красноярском крае погиб по неосторожности

 14 декабря, 18:21
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Машинист плавучей золотодобывающей драги в Красноярском крае погиб по неосторожности
Золотодобывающая драга, фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту смерти работника золотодобывающего прииска «Дражный», который погиб из-за халатности коллег и по собственной неосторожности, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения регионального следкома.

Несчастный случай произошёл в Северо-Енисейском районе на участке, где золото добывает плавучая драга. По предварительной версии следствия, причиной инцидента стало то, что начальник участка, не имевший допуска для работы с электроустановками, организовал перенос электрооборудования на берегу.

«В результате нарушения правил охраны труда к электрооборудованию подошёл 52-летний машинист драги и в отсутствии ответственного лица самовольно отсоединил кабель. От удара током мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении красноярского СК.

Следователи изучают должностные инструкции возможных виновников трагедии, а также инструкции по охране труда на участке. Окончательно установить причины гибели работника прииска должна судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»), виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в июле в городе Железногорске Красноярского края на строительстве здания ядерного комбината погибли двое студентов из строительного отряда.

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