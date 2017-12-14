 

Мэр красноярского Ачинска велел уволить заведующую детским садом, где изнасиловали девочку

 14 декабря, 17:21
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Мэр красноярского Ачинска велел уволить заведующую детским садом, где изнасиловали девочку
Фото с сайта wantvis.com

Глава города Ачинска Красноярского края Илай Ахметов велел уволить «по статье» Ирину Попову с должности заведующей детским садом № 2, где 50-летний рабочий изнасиловал шестилетнюю девочку, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии 14 декабря.

По версии следствия, 6 декабря рабочий чинил кран в одном из туалетов в детском саду. Когда в помещение зашла девочка, мужчина набросился на неё и изнасиловал, причём происходящее заснял на камеру своего мобильного телефона. Через шесть дней девочка рассказала об этом матери.

«Это вопиющий случай. Это „существо“ надругалось над ребёнком. Таких надо истреблять, — заявил Илай Ахметов. — Виновные в надругательстве над ребёнком будут жёстко наказаны. Уже поручил правовому управлению подготовить документы для увольнения заведующей детского сада по статье».

В сообщении отмечается, что семье была оказана психологическая помощь. Кроме того, с руководителями образовательных учреждений проведут специальное совещание о недопущении таких случаев.

В настоящий момент рабочий задержан, свою вину он полностью признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетней»).

Напомним, в августе красноярские следователи объявили в розыск насильника восьмилетней девочки.

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