 

Морозы до −34 °С и вредные выбросы накроют Новосибирск

 14 декабря, 18:22
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Морозы до &minus;34 &deg;С и вредные выбросы накроют Новосибирск
Фото Ильнара Салахиева

Новосибирские синоптики предупредили о похолодании из-за классического сибирского антициклона; вредные вещества от выхлопов автомобилей, заводов и ТЭЦ зависнут в атмосфере над городом, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм от главного синоптика Западно-Сибирского гидрометцентра Анны Лапчик.

Синоптики пообещали сильные морозы и ясную погоду на выходных в Новосибирской области. Согласно прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха 15 декабря ночью будет от −19... −21 °С . А 16 и 17 декабря предполагается до −17... −19 °С, местами усиление морозов до −34 °С ночью.

Дневные температуры с 15 по 17 декабря составят −13... −16 °С в регионе.

«Классический сибирский антициклон, о котором мы знаем со школы, принесёт морозы. Земля отдаёт тепло из-за короткого светового дня, и выхолаживание облаков происходит в условиях антициклона. Это ещё не арктический вихрь, он бы принёс морозы ниже −40 °С», — рассказала Сиб.фм Анна Лапчик.

Безветренная погода приводит к ухудшению экологических условий, подчеркнули в гидрометцентре. Тяжёлый воздух в условиях антициклона накапливает выбросы автотранспорта, предприятий и ТЭЦ.

По данным Анны Лапчик, в начале недели в Первомайском районе наблюдалось превышение предельно-допустимых концентраций по пыли в 1,3 раза. В Центральном и Калининском районе была достигнута ПДК по окиси азота.

«Ближайшие три дня ситуация будет усугубляться. Однако ещё рано объявлять режим „чёрного неба“», — сообщили в гидрометцентре.

Напомним, что в декабре плохая экология Новосибирска вместе с погодой привела к депрессии более тысячи жителей.

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