 

«Нужно было подумать о людях» — Путин о потере рабочих мест в Бурятии после запрета на вылов омуля

 14 декабря, 23:40
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«Нужно было подумать о людях» &mdash; Путин о потере рабочих мест в Бурятии после запрета на вылов омуля
Фото с сайта globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал недопустимой потерю жителями Бурятии работы из-за запрета на промышленный вылов омуля в озере Байкал, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря, ознакомившись с записью пресс-конференции главы государства.

О судьбе людей президенту рассказал шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Бурятия» Илья Кошлюнов. Он напомнил, что с 1 октября на Байкале и его притоках был запрещён вылов омуля. В результате рыбоперерабатывающие предприятия на берегу озера закрылись, а их работники оказались на улице. Журналист попросил Путина «сделать галочку», чтобы «машина заработала» и нашёлся ответ на вопрос, как помочь безработным людям.

«Если так происходит, это недопустимо. Естественно, надо бороться за экологию. Но у нас запрет на чёрную икру, допустим, он как реализуется? Плохо. Потому что на всех рынках чёрной икры полно. Значит, то же самое по омулю: если он истребляется, его надо защитить, надо на какой-то период ввести мораторий. Но нужно было подумать о людях, которые работают на этом и семьи свои кормят. Я обращу на это внимание обязательно», — пообещал президент.

Вслед за этим вопросом ещё одну проблему Байкала подняла журналистка бурятской телерадиокомпании «Тивиком» Юлия Пермякова. Она рассказала Путину о том, что четыре года назад были расширены границы водоохранной зоны озера и около 130 тысяч людей, населяющих его берега, автоматически стали нарушителями. Теперь они не могут приватизировать землю и свои дома. По словам президента, он возьмёт проблему на контроль.

«Я уже говорил, когда мы совещание проводили на самом Байкале, что нужно бороться за экологию, <...> за сохранение природы, но нужно всё делать в рамках здравого смысла и не нарушать нормальной жизни людей, которые живут на этих территориях. Мы обязательно к этому вернёмся», — ответил глава государства.

Вторая проблема, поднятая Пермяковой, касалась строительства моста через реку Уду в столице Бурятии. Дотационный регион 10 лет не может найти 4,5 млрд рублей, чтобы начать строительство. Владимир Путин пообещал поговорить на эту тему с новым главой республики Алексеем Цыденовым, отметив, что регионы в таких случаях должны «в плановом порядке своевременно» делать заявки на федеральное финансирование.

Напомним, в августе во время своего визита на Байкал президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре провести проверку всех очистных сооружений, работающих на берегу Байкала, подчеркнув, что при проведении проверок работники надзорного ведомства должны «знать меру» и проверять «не всё подряд».

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