 

Оптовая партия синтетических наркотиков пришла в Новосибирск в посудомоечной машине

 14 декабря, 11:03
подходящие темы
Оптовая партия синтетических наркотиков пришла в Новосибирск в посудомоечной машине
Фото с сайта 54.мвд.рф

Полиция Новосибирска при поддержке спецотряда «Гром» задержала мужчину, который получил на почте посудомоечную машину со спрятанными в ней синтетическими наркотиками, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения ГУ МВД по региону.

Задержанный оказался 19-летним жителем Улан-Удэ, который, по версии стражей порядка, прибыл в Новосибирск с целью распространения наркотиков бесконтактным способом с использованием интернета. Молодой человек поселился в одном из отелей и договорился о том, что оптовая партия наркотика будет выслана ему почтой из Читы.

Каким образом о нелегальной пересылке узнала полиция, не поясняется. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан в Железнодорожном районе Новосибирска сразу же после получения посылки. В посудомоечной машине, которую ему переслали, находилось восемь килограммов порошка, признанного экспертизой наркотиком синтетического происхождения.

В отношении приезжего возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Попытка незаконной пересылки наркотических средств в особо крупном размере»), ему и тем, кто подготовил посылку в Чите, грозит пожизненное лишение свободы. Молодой человек арестован, полиция ведёт поиск его сообщников.

Напомним, в октябре красноярский турист купил за границей три килограмма гашиша и выслал домой по почте.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 16 августа, 12:35 • интервью

Un gringo es periodista

Дмитрий Беляев — о том, каково работать журналистом в Мексике и какая еда всегда должна быть на столе.

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    