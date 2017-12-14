Оптовая партия синтетических наркотиков пришла в Новосибирск в посудомоечной машине

Полиция Новосибирска при поддержке спецотряда «Гром» задержала мужчину, который получил на почте посудомоечную машину со спрятанными в ней синтетическими наркотиками, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения ГУ МВД по региону.

Задержанный оказался 19-летним жителем Улан-Удэ, который, по версии стражей порядка, прибыл в Новосибирск с целью распространения наркотиков бесконтактным способом с использованием интернета. Молодой человек поселился в одном из отелей и договорился о том, что оптовая партия наркотика будет выслана ему почтой из Читы.

Каким образом о нелегальной пересылке узнала полиция, не поясняется. В ходе спецоперации подозреваемый был задержан в Железнодорожном районе Новосибирска сразу же после получения посылки. В посудомоечной машине, которую ему переслали, находилось восемь килограммов порошка, признанного экспертизой наркотиком синтетического происхождения.

В отношении приезжего возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Попытка незаконной пересылки наркотических средств в особо крупном размере»), ему и тем, кто подготовил посылку в Чите, грозит пожизненное лишение свободы. Молодой человек арестован, полиция ведёт поиск его сообщников.

Напомним, в октябре красноярский турист купил за границей три килограмма гашиша и выслал домой по почте.