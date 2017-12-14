Популяризатор науки расскажет в Новосибирске о самоконтроле, лишнем весе и гомеопатах

Заведующая отделом науки журнала «Вокруг света» Ирина Якутенко выступит на четырёх площадках в Новосибирске — она объяснит, почему люди набирают лишний вес и как развить самоконтроль, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Информационного центра по атомной энергии.

Биолог и научный журналист Ирина Якутенко выступит в Новосибирске в рамках просветительского проекта сети ИЦАЭ «Энергия науки».

В пятницу, 15 декабря, в НГТУ состоится лекция «Бережливые гены, ленивые белки и микробы: что на самом деле заставляет нас набирать лишний вес». Позже в магазине «Перемен» Якутенко представит свою дебютную книгу «Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».

В субботу, 16 декабря, в НГУ популяризатор науки расскажет, «как язык, на котором мы говорим, изменяет работу мозга, характер и взгляд на мир».

В этот же день лектор поучаствует в научно-популярном ток-шоу «Разберём на атомы», которое пройдёт в кабаре-кафе «Бродячая собака». Тема — гомеопатия, астрология, хиромантия и другие псевдонауки.

Гостями ток-шоу также станут заведующий лабораторией ИЦиГ СО РАН Павел Бородин и старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин — члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных данных.

Организаторы уточняют, что вход на мероприятия свободный при условии предварительной регистрации.

Напомним, в мае лингвист Александр Пиперски рассказал в Новосибирске об искусственных языках.