Популяризатор науки расскажет в Новосибирске о самоконтроле, лишнем весе и гомеопатах
14 декабря, 19:11
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Заведующая отделом науки журнала «Вокруг света» Ирина Якутенко выступит на четырёх площадках в Новосибирске — она объяснит, почему люди набирают лишний вес и как развить самоконтроль, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Информационного центра по атомной энергии.
Биолог и научный журналист Ирина Якутенко выступит в Новосибирске в рамках просветительского проекта сети ИЦАЭ «Энергия науки».
В пятницу, 15 декабря, в НГТУ состоится лекция «Бережливые гены, ленивые белки и микробы: что на самом деле заставляет нас набирать лишний вес». Позже в магазине «Перемен» Якутенко представит свою дебютную книгу «Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».
В субботу, 16 декабря, в НГУ популяризатор науки расскажет, «как язык, на котором мы говорим, изменяет работу мозга, характер и взгляд на мир».
В этот же день лектор поучаствует в научно-популярном ток-шоу «Разберём на атомы», которое пройдёт в кабаре-кафе «Бродячая собака». Тема — гомеопатия, астрология, хиромантия и другие псевдонауки.
Гостями ток-шоу также станут заведующий лабораторией ИЦиГ СО РАН Павел Бородин и старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин — члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных данных.
Организаторы уточняют, что вход на мероприятия свободный при условии предварительной регистрации.
Напомним, в мае лингвист Александр Пиперски рассказал в Новосибирске об искусственных языках.