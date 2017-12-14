 

Православная экологическая дружина учащихся техникумов появилась в Красноярске

 14 декабря, 13:06
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Православная экологическая дружина учащихся техникумов появилась в Красноярске
Фото с сайта sobor24.ru

Общественный совет при красноярской митрополии РПЦ создал дружину, которая займётся экологическим просвещением жителей города и информационной работой на Универсиаде-2019, сообщили корреспонденту Сиб.фм 14 декабря в общественном совете.

В дружину вошли учащиеся трёх красноярских техучилищ — всего около 50 человек. Предполагается, что на первом этапе существования отряда его бойцы изучат проблематику бережного отношения к природе под руководством наставников из Института экологии и географии Сибирского федерального университета. После этого студенты будут сами проводить уроки экологического просвещения в детских садах, школах и училищах.

«Задача наших волонтёров — пройти обучение, ознакомиться в ходе экскурсий на предприятия с современными экологическими технологиями, а в дальнейшем они сами будут организовывать просветительские десанты в коллективы сверстников и детей. Миссионерской деятельности дружины не предполагается, здесь важен сам факт доброго дела», — рассказала пресс-секретарь общественного совета Елена Есаулова.

Экодружинники будут иметь свою узнаваемую символику: футболки, знаки отличия, а также волонтёрские книжки для фиксации достижений. В техникумах, где они обучаются, будут установлены специальные контейнеры для сбора опасных в экологическом отношении ламп и батареек.

Напомним, в августе омский священник лишился возможности посещать церковь после того, как под предлогом борьбы за экологию, решил выдвинуться в депутаты местного горсовета.

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