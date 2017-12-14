 

Путин пообещал помочь избежать убытков новосибирским производителям зерна

 14 декабря, 19:17
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Путин пообещал помочь избежать убытков новосибирским производителям зерна
Стоп-кадр с портала YouTube

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на традиционной пресс-конференции в конце года пообещал государственную поддержку новосибирским аграриям, которые получили рекордный урожай зерна, однако испытывают затруднения со сбытом, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из прямой трансляции пресс-конференции.

Вопрос о зерне главе государства задала журналист ГТРК «Новосибирск» Елена Агамян. По её словам, рекордный урожай, намолоченный сибиряками, «оказался никому не нужен», поскольку государство решило не объявлять зерновых интервенций в 2017 году, а элеваторы полны зерном прежнего урожая.

«Зерно вывозить за территорию региона очень сложно, потому что мы находимся в центре страны — нам что до Новороссийска, что до Владивостока очень дорого это зерно везти. И сегодня аграрии терпят огромные убытки: продают зерно, поскольку его хранить негде, буквально за полцены», — рассказала президенту журналистка.

Она предложила главе государства помочь аграриям определиться с тем, какие культуры они должны сеять, чтобы обеспечить их сбыт.

«Они готовы сегодня переориентироваться и сажать, сеять что-то другое. Но им со своих полей трудно понимать, что сегодня нужно стране и что ей понадобится завтра. Может быть, вернуться к системе госплана? Может быть, есть другие какие-то варианты, когда крестьяне не будут получать рекордные урожаи и вместе с тем рекордные убытки?» — задала вопрос Агамян.

В ответ Владимир Путин заявил, что поддержка аграриям нужна, но она может быть оказана в нескольких вариантах, в том числе за счёт возврата к практике зерновых интервенций.

«Вы сказали „за полцены“, надо только понять, что такое цена, о которой вы говорите. Это цена, которую производитель хочет получить, или это рыночная цена? И что такое рыночная цена? Но, без всяких сомнений, производители зерна нуждаются в поддержке. Она может быть осуществлена разными способами — или с помощью госзакупок — и не думаю, что это исключённый вариант, надо подумать. Несмотря на то, что в правительстве считают, что это нецелесообразно. Надо подумать», — отметил глава государства.

Он также напомнил о том, что правительство РФ должно было принять решение о выделении субсидий на перевозки зерна из регионов.

«Точно совершенно, о чём мы договаривались с правительством, это о субсидировании железнодорожных перевозок. Я просто не могу сейчас сказать, принято окончательное решение или нет, но оно должно быть принято, и это должно сработать. Это касается перевозок вообще и на экспорт в частности», — уточнил президент.

Напомним, ранее зампредседателя комитета по аграрной политике новосибирского законодательного собрания Глеб Поповцев заявил о том, что аграрии будут вынуждены продавать зерно почти в два раза дешевле себестоимости.

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