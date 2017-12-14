 

Сервис «Промокоды.net» предложил новогодние скидки до 90 % жителям Сибири

 14 декабря, 09:00
На правах рекламы
подходящие темы
Сервис «Промокоды.net» предложил новогодние скидки до 90 % жителям Сибири
Фото с сайта globallookpress.com

В интернет-магазинах стартовали предновогодние распродажи, и сервис скидок «Промокоды.net» предлагает жителям Сибири воспользоваться этим событием, чтобы выгодно — со скидкой до 90 % — приобрести различные товары и заказать подарки на Новый год для близких, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения сервиса.

На страницах сайта «Промокоды.net» ежедневно появляется множество интересных акций, которые проводятся в онлайн-магазинах и других сервисах. В каталоге представлено более 1 800 торговых площадок — от флагманов рынка до менее известных. И сейчас большинство из них участвует в праздничных акциях.

Освобождая место для новых коллекций, интернет-магазины одежды снизили цены по максимуму. Заказать брендовую вещь со скидкой 90 % вполне реально, если открыть сайты Quelle, Otto, Bonprix, Lamoda, «ТВОЕ», Ostin, La Redoute, KupiVIP и Wildberries. А заказать товары для дома в качестве полезного подарка себе или своим близким со скидками до 70 % проще всего в магазинах Mr.Dom, Mebelion, The Furnish, «Посуда Центр».

На высокотехнологичные гаджеты, бытовой техники и электроники сейчас также действуют скидки до 90 % от компаний «М.Видео», «Связной», Huawei, Xiaomi, Oldi, «Ситилинк», «Юлмарт», «МТС», «Теле2». Скидки до 60 % установлены и в каталогах косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ», «Л’этуаль», Estee Lauder, Vichy, The body shop, Yves Rocher. Распродажи игрушек, одежды и других детских товаров проходят и на сайтах MyToys, Mothercare, Kideria, «Акушерство».

Даже китайская торговая площадка Aliexpress не осталась в стороне и снизила цены на 80 % абсолютно на все категории товаров, хотя цены в этом магазине и без того считаются минимальными.

Как отметили в сервисе скидок «Промокоды.net», покупать в интернете не только удобно, но и выгодно: «Во-первых, цены в онлайне намного ниже розничных, — поясняет представитель компании. — Во-вторых, большая часть магазинов постоянно проводит интересные акции и распродажи, дарит скидки на первые заказы и бесплатную доставку. Иногда этими привилегиями можно воспользоваться, только если применить промокод, скопированный со страниц скидочного сервиса. А иногда для участия в некоторых акциях не требуется ничего, кроме желания клиента получить скидку».

Одним словом, если грамотно подойти к вопросу, то подготовка к Новому году не только пройдёт быстро, легко и с удовольствием, но и не нанесёт смертельного удара по бюджету. Главное — следить за новыми акциями, пользоваться промокодами и бесплатной доставкой, и тогда онлайн-шопинг станет единственно возможной альтернативой традиционному.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 декабря, 14:08 • интервью

Через нейросеть к созерцанию

Сергей Бражник — о том, как разговаривает с Алисой программист Яндекса и как машинный интеллект сделает жизнь человека лучше.
 7 декабря, 15:19 • статья

Экономия на пять с плюсом: в чём польза карты лояльности

Как работает система карт лояльности, какие преимущества они дают клиентам и как получить больше баллов.
 1 декабря, 19:06 • статья

Игры по карману: пять бюджетных развлечений

Мы нашли пять игрушек для взрослых и детей, подходящих для подарка на Новый год из разряда «недорого и классно». Пользуйтесь!
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 4 декабря, 17:35 • новость

Житель Новосибирска оказался на месте разрушенного тайфуном пляжа на Гоа

На самый укромный пляж Керим на Гоа обрушился тайфун и разрушил находящиеся на берегу кафе; русские туристы, несмотря на огромные волны и штормовой ветер, купаются в море.
присоединяйтесь!
    