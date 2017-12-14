Сервис «Промокоды.net» предложил новогодние скидки до 90 % жителям Сибири

В интернет-магазинах стартовали предновогодние распродажи, и сервис скидок «Промокоды.net» предлагает жителям Сибири воспользоваться этим событием, чтобы выгодно — со скидкой до 90 % — приобрести различные товары и заказать подарки на Новый год для близких, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения сервиса.

На страницах сайта «Промокоды.net» ежедневно появляется множество интересных акций, которые проводятся в онлайн-магазинах и других сервисах. В каталоге представлено более 1 800 торговых площадок — от флагманов рынка до менее известных. И сейчас большинство из них участвует в праздничных акциях.

Освобождая место для новых коллекций, интернет-магазины одежды снизили цены по максимуму. Заказать брендовую вещь со скидкой 90 % вполне реально, если открыть сайты Quelle, Otto, Bonprix, Lamoda, «ТВОЕ», Ostin, La Redoute, KupiVIP и Wildberries. А заказать товары для дома в качестве полезного подарка себе или своим близким со скидками до 70 % проще всего в магазинах Mr.Dom, Mebelion, The Furnish, «Посуда Центр».

На высокотехнологичные гаджеты, бытовой техники и электроники сейчас также действуют скидки до 90 % от компаний «М.Видео», «Связной», Huawei, Xiaomi, Oldi, «Ситилинк», «Юлмарт», «МТС», «Теле2». Скидки до 60 % установлены и в каталогах косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ», «Л’этуаль», Estee Lauder, Vichy, The body shop, Yves Rocher. Распродажи игрушек, одежды и других детских товаров проходят и на сайтах MyToys, Mothercare, Kideria, «Акушерство».

Даже китайская торговая площадка Aliexpress не осталась в стороне и снизила цены на 80 % абсолютно на все категории товаров, хотя цены в этом магазине и без того считаются минимальными.

Как отметили в сервисе скидок «Промокоды.net», покупать в интернете не только удобно, но и выгодно: «Во-первых, цены в онлайне намного ниже розничных, — поясняет представитель компании. — Во-вторых, большая часть магазинов постоянно проводит интересные акции и распродажи, дарит скидки на первые заказы и бесплатную доставку. Иногда этими привилегиями можно воспользоваться, только если применить промокод, скопированный со страниц скидочного сервиса. А иногда для участия в некоторых акциях не требуется ничего, кроме желания клиента получить скидку».

Одним словом, если грамотно подойти к вопросу, то подготовка к Новому году не только пройдёт быстро, легко и с удовольствием, но и не нанесёт смертельного удара по бюджету. Главное — следить за новыми акциями, пользоваться промокодами и бесплатной доставкой, и тогда онлайн-шопинг станет единственно возможной альтернативой традиционному.