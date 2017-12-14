 

Сибирский проект по борьбе с субкультурой «АУЕ» отмечен национальной премией

 14 декабря, 08:55
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Сибирский проект по борьбе с субкультурой «АУЕ» отмечен национальной премией
Фото с сайта akudrin.ru

Два проекта из Сибири стали номинантами национальной премии «Гражданская инициатива», организованной Фондом Кудрина, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте премии.

Проекты из Иркутской области и Красноярского края были отмечены в двух номинациях национальной премии «Гражданская инициатива». В конкурсе приняли участие порядка 2,7 тысячи социальных проектов и инициатив граждан из 75 регионов России.

В номинации «Семья будущего» победил культурный и просветительский проект из Красноярского края «Изумрудный дом» под руководством Ольги Кирилловой. Он разработан в поддержку сельских библиотек как центров продвижения современных проектов по изменению жизни в условиях сибирских малых населённых пунктов.

«Проект позволяет обратить внимание на особое отношение к своему будущему сельскому дому, заложить основы настоящих и будущих моделей поведения, способствует позитивной социализации и крепкой семье», — объяснили его суть руководители.

В номинации «Духовное наследие» первое место занял проект ценностно-ориентированного воспитания молодёжи «Мирное наследие» руководителя Наталии Варшней из Иркутской области. В числе его задач — «оздоровление молодёжной среды от влияния криминальной субкультуры».

Все лауреаты получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Всего жюри отметило 13 инициатив.

В состав жюри вошли Александр Архангельский, Леонид Гозман, Юлий Гусман, Иосиф Райхельгауз, Николай Сванидзе и Ирина Ясина.

Напомним, в начале ноября номинантов литературной премии «НОС» объявили на Красноярской ярмарке книжной культуры.

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