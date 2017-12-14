Сибирский проект по борьбе с субкультурой «АУЕ» отмечен национальной премией

Два проекта из Сибири стали номинантами национальной премии «Гражданская инициатива», организованной Фондом Кудрина, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте премии.

Проекты из Иркутской области и Красноярского края были отмечены в двух номинациях национальной премии «Гражданская инициатива». В конкурсе приняли участие порядка 2,7 тысячи социальных проектов и инициатив граждан из 75 регионов России.

В номинации «Семья будущего» победил культурный и просветительский проект из Красноярского края «Изумрудный дом» под руководством Ольги Кирилловой. Он разработан в поддержку сельских библиотек как центров продвижения современных проектов по изменению жизни в условиях сибирских малых населённых пунктов.

«Проект позволяет обратить внимание на особое отношение к своему будущему сельскому дому, заложить основы настоящих и будущих моделей поведения, способствует позитивной социализации и крепкой семье», — объяснили его суть руководители.

В номинации «Духовное наследие» первое место занял проект ценностно-ориентированного воспитания молодёжи «Мирное наследие» руководителя Наталии Варшней из Иркутской области. В числе его задач — «оздоровление молодёжной среды от влияния криминальной субкультуры».

Все лауреаты получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Всего жюри отметило 13 инициатив.

В состав жюри вошли Александр Архангельский, Леонид Гозман, Юлий Гусман, Иосиф Райхельгауз, Николай Сванидзе и Ирина Ясина.

Напомним, в начале ноября номинантов литературной премии «НОС» объявили на Красноярской ярмарке книжной культуры.