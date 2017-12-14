 

Стоматолог оставил без протезов пенсионеров новосибирского Академгородка

 14 декабря, 14:57
подходящие темы
Стоматолог оставил без протезов пенсионеров новосибирского Академгородка
Фото с сайта pixabay.com

Пострадавшие от действий стоматолога пациенты обратились с жалобой в новосибирскую прокуратуру — врач похитил у них свыше 900 тысяч рублей, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Новосибирской области.

В прокуратуру обратились пациенты, заплатившие за протезирование зубов в частной стоматологической клинике в Академгородке.

С ноября 2016 по май 2017 года врач-стоматолог, являющийся директором ООО «Надежда», собрал с клиентов в общей сложности свыше 900 тысяч рублей. Однако услуги по протезированию зубов не оказал.

«К нему приходили в основном пенсионеры за протезированием. Он кому-то слепки делал, кому-то снимал старые протезы, кому-то зубы обтачивал. Но повторный приём не назначал, постоянно переносил. В какой-то момент пострадавшие пришли, а на двери висит объявление, что клиника закрылась», — рассказал прокурор Советского района Николай Земеров.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, на врача заведено три уголовных дела по части 3 статьи 159 «Мошенничество».

«Более 10 человек стали потерпевшими от действий врача-стоматолога в посёлках Сосновка и Черноречка Искитимского района, где подозреваемый оборудовал два медицинских кабинета. Они заплатили за протезирование, но не получили необходимые услуги. Второе уголовное дело по двум эпизодам заведено в ноябре 2017 года в Новосибирске, где подозреваемый под предлогом займа на развитие бизнеса похитил у гражданина денежные средства, а также не оплатил поставку зубных протезов. Ещё восемь пациентов в Советском районе города оплатили услуги врача, но так их и не получили. С заявлением они обратились в районную прокуратуру», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации полиции, совокупный ущерб, причинённый потерпевшим, оценивается в 936 тысяч рублей.

Напомним, в декабре стало известно, что жители Сибири оставили почти 3 млрд рублей в частных клиниках.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Занимательная судебная арифметика

 1 декабря, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 29 ноября, 14:33 • короче

Короче: лжеволонтёры

Какие способы передачи денег нуждающимся безопасны, а при каких ваши деньги не попадут к адресату и почему не нужно верить людям с ящиками на улице.
 12 октября, 14:17 • интервью

Отдышалось немного

Режиссёр Борис Хлебников — о том, как «Аритмию» встретило профессиональное сообщество врачей и как специалисты помогали актёрам оттачивать движения во время съёмок фильма.
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    