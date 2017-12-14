Стоматолог оставил без протезов пенсионеров новосибирского Академгородка

Пострадавшие от действий стоматолога пациенты обратились с жалобой в новосибирскую прокуратуру — врач похитил у них свыше 900 тысяч рублей, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Новосибирской области.

В прокуратуру обратились пациенты, заплатившие за протезирование зубов в частной стоматологической клинике в Академгородке.

С ноября 2016 по май 2017 года врач-стоматолог, являющийся директором ООО «Надежда», собрал с клиентов в общей сложности свыше 900 тысяч рублей. Однако услуги по протезированию зубов не оказал.

«К нему приходили в основном пенсионеры за протезированием. Он кому-то слепки делал, кому-то снимал старые протезы, кому-то зубы обтачивал. Но повторный приём не назначал, постоянно переносил. В какой-то момент пострадавшие пришли, а на двери висит объявление, что клиника закрылась», — рассказал прокурор Советского района Николай Земеров.

Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, на врача заведено три уголовных дела по части 3 статьи 159 «Мошенничество».

«Более 10 человек стали потерпевшими от действий врача-стоматолога в посёлках Сосновка и Черноречка Искитимского района, где подозреваемый оборудовал два медицинских кабинета. Они заплатили за протезирование, но не получили необходимые услуги. Второе уголовное дело по двум эпизодам заведено в ноябре 2017 года в Новосибирске, где подозреваемый под предлогом займа на развитие бизнеса похитил у гражданина денежные средства, а также не оплатил поставку зубных протезов. Ещё восемь пациентов в Советском районе города оплатили услуги врача, но так их и не получили. С заявлением они обратились в районную прокуратуру», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации полиции, совокупный ущерб, причинённый потерпевшим, оценивается в 936 тысяч рублей.

Напомним, в декабре стало известно, что жители Сибири оставили почти 3 млрд рублей в частных клиниках.