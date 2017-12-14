Томская студентка получила стипендию Собчака за лазейку в опционах

Юрист из Томского государственного университета доказала легитимность подаренных опционов между коммерческими организациями; это может быть использовано при смене собственников и руководителей компаний, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм у студентки ТГУ Анастасии Велекжаниной.

Студентка четвёртого курса Юридического института ТГУ Анастасия Велекжанина получила стипендию имени Анатолия Собчака в числе 10 студентов по всей стране. Размер стипендии определён в 700 рублей каждый месяц.

Юрист исследовала опционные договорные конструкции в России и за рубежом. Опцион — это договор с правом купить или продать данный актив по заранее оговорённой цене в определённый договором момент времени.

При этом его продавец несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона. Его модель является рискованной, но крайне выгодной, в связи с чем широко применяется во всем мире, в том числе на финансовых рынках.

Анастасия Велекжанина сравнила конструкции договора дарения и безвозмездного опциона на заключение договора. Она заметила, что статья 575 ГК РФ запрещает дарение между коммерческими организациями, а статья 429.2 ГК РФ разрешает заключение безвозмездных опционов.

«Опционное право носит секундарный характер, а право по договору дарения может быть только имущественного характера», — подчеркнула Велекжанина.

По словам Анастасии, также разница между сравниваемыми договорными конструкциями видится в различной их правовой цели: целью дарения является намерение одной стороны безвозмездно одарить другую сторону, чего нельзя сказать об опционе, который, в свою очередь, является договором, упорядочивающим будущие отношения контрагентов, и выступает промежуточной конструкцией, оформляющей заключение других договоров. Как заключила исследовательница, «поэтому норма о безвозмездных опционах между коммерческими организациями является полностью легитимной».

Велекжанина отметила, что предоставление безвозмездных опционов не имеет отношения к биржевым опционам, которые существовали задолго до появления в Гражданском кодексе опционных договорных конструкций (статья 429.2 ГК РФ, статья 429.3 ГК РФ).

«В некоторых случаях это просто удобно для сторон, когда в компаниях идёт столкновение интересов управления, например при выборе директора. В случае, когда учредители имеют по 50% акций каждый, то им удобно заключить именно безвозмездный опцион на приобретение одной стороной части пакета акций у другой с целью преодоления дедлока. Тогда одна из сторон получает контрольный пакет для решения вопроса об управлении компании. Так учредители могут избежать разделения бизнеса и ликвидации юридического лица», — пояснила Анастасия Велекжанина.

Договор о безвозмездных опционах — не опорная конструкция, так как здесь есть достаточная степень риска. Но в этом примере она компенсируется опционной премией. Несмотря на то, что в исследовании рассмотрена не биржевая конструкция опционов, она достаточно полезна для оборота и будет актуальна.

Практика таких опционов ещё не сложилась, так как связана с недавними изменениями в законодательстве от 2015 года.

Напомним, что новосибирские инноваторы получили более 400 млн рублей микрозаймов от правительства региона.