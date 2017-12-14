 

Глава Тувы решил увеличить продолжительность жизни в регионе на два года

 14 декабря, 11:26
были упомянуты
подходящие темы
Глава Тувы решил увеличить продолжительность жизни в регионе на два года
Шолбан Кара-оол (второй справа), фото с сайта gov.tuva.ru

Продолжительность жизни в Туве должна вырасти с 64 до 66 лет, в том числе и за счёт отказа от алкоголя и курения — такую задачу поставил перед властями и жителями региона глава республики Шолбан Кара-оол, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения на странице Кара-оола в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы республики, «сложная, многовекторная и амбициозная» задача должна быть решена до 2020 года за счёт реализации проекта «Путь к долголетию». При этом, по официальным данным, за последние 10 лет продолжительность жизни в республике выросла на шесть лет.

«Это большое достижение, но теперь мы должны превзойти его более чем в два раза. Прекрасно понимаю, что долголетие закладывается ещё в детстве, когда в ребёнке воспитывается ответственность за своё здоровье. Но, думаю, нам по силам изменить ситуацию и среди старших поколений. Самое главное — мотивировать земляков на бережное отношение к своему здоровью, на отказ от вредных привычек вроде курения, пьянства», — отметил Кара-оол.

Глава Тувы также уточнил, что для борьбы за продолжительность жизни «иногда не нужно никаких финансов».

«Посмотрите, как наши земляки с ограниченными возможностями по здоровью обрадовались, когда им дали возможность хотя бы раз в неделю бесплатно покупаться в бассейне. Уверен, что мы найдём похожие решения и в этом проекте», — написал в соцсети глава республики.

Напомним, по итогам 2016 года Тува оказалась в середине рейтинга самых трезвых регионов страны, хотя годом ранее была в конце этого списка.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 ноября, 15:31 • статья

Телесная революция под зелёным стягом

Съешь ещё этих энергетических батончиков, да выпей смузи! ЗОЖ и ПП меняют культурные ценности — чем это обернётся для социума и индивидуума в частности?

Моё тело — общественное дело

 20 октября, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
 8 сентября, 17:15 • репортаж

Королевы на колясках

Репортаж с четвёртого конкурса красоты для девушек в инвалидных колясках «Мисс Интеграция».
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    