Глава Тувы решил увеличить продолжительность жизни в регионе на два года

Продолжительность жизни в Туве должна вырасти с 64 до 66 лет, в том числе и за счёт отказа от алкоголя и курения — такую задачу поставил перед властями и жителями региона глава республики Шолбан Кара-оол, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения на странице Кара-оола в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы республики, «сложная, многовекторная и амбициозная» задача должна быть решена до 2020 года за счёт реализации проекта «Путь к долголетию». При этом, по официальным данным, за последние 10 лет продолжительность жизни в республике выросла на шесть лет.

«Это большое достижение, но теперь мы должны превзойти его более чем в два раза. Прекрасно понимаю, что долголетие закладывается ещё в детстве, когда в ребёнке воспитывается ответственность за своё здоровье. Но, думаю, нам по силам изменить ситуацию и среди старших поколений. Самое главное — мотивировать земляков на бережное отношение к своему здоровью, на отказ от вредных привычек вроде курения, пьянства», — отметил Кара-оол.

Глава Тувы также уточнил, что для борьбы за продолжительность жизни «иногда не нужно никаких финансов».

«Посмотрите, как наши земляки с ограниченными возможностями по здоровью обрадовались, когда им дали возможность хотя бы раз в неделю бесплатно покупаться в бассейне. Уверен, что мы найдём похожие решения и в этом проекте», — написал в соцсети глава республики.

Напомним, по итогам 2016 года Тува оказалась в середине рейтинга самых трезвых регионов страны, хотя годом ранее была в конце этого списка.