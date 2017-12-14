Вице-губернатор Новосибирской области Прощалыкин написал заявление об отставке

И. о. заместителя губернатора Новосибирской области, зампред правительства региона генерал-лейтенант Юрий Прощалыкин написал заявление об увольнении по собственному желанию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 14 декабря.

Юрий Прощалыкин не стал объяснять причину своего ухода с должности. «Да, я написал заявление, ухожу с 15 декабря», — прокомментировал он изданию, добавив, что дальнейшая его деятельность будет связана с бизнес-проектом, каким — не уточнил.

Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов сказал корреспонденту Сиб.фм, что официального документа об увольнении Прощалыкина нет.

«Договорился ли он (Прощалыкин — прим. Сиб.фм) о чём-то с губернатором — все кадровые вопросы губернатор комментирует, — пояснил Сергей Нешумов. — Пока никакого официального документа об его увольнении не было. Единственная публикация, которую я видел, была со ссылкой на то, что он написал заявление и работает до 15 декабря. Больше я никакой информацией не обладаю, и это заявление не могу комментировать».

В ноябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников начал кадровые перестановки в региональном правительстве: на данный момент он сократил его состав с 25 до 19 человек, уволив в том числе министра строительства Сергея Боярского и вице-губернатора по социальной политике Александра Титкова. Травников намерен ликвидировать в правительстве, сложившемся при Владимире Городецком, дублирующие и ненужные должности.

«Оптимизация работы правительства сейчас идёт, безусловно. Но какие должности собираются ликвидировать, кроме губернатора никто не может прокомментировать», — сказал Нешумов.

Источники Сиб.фм в областном правительстве сообщили, что Прощалыкин уйдёт 15 декабря — в этот день будет объявлено о его уходе. Уходит он по собственной инициативе и по согласию сторон. Вопросов у правительства к нему нет, и та роль, которую играл Прощалыкин для Городецкого, Травникову не нужна.

В декабре 2014 года Юрий Прощалыкин вошёл в состав регионального правительства, где отвечал за вопросы безопасности и взаимодействия исполнительной власти региона с правоохранительными органами. До того, как пришёл в правительство, он возглавлял УМВД по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, 9 октября врио губернатора Андрей Травников уволил правительство Новосибирской области.