Все многодетные семьи получат сигнализации после гибели детей в Новосибирской области

Новосибирское МЧС планирует установить пожарные сигнализации всем одиноким пенсионерам, многодетным семьям и маломобильным людям после гибели пятерых детей на пожаре в посёлке Степном, узнал корреспондент Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области 14 декабря.

Одинокие пенсионеры стали самыми частыми жертвами огненной стихии в Новосибирской области, а многодетные семьи возглавили статистику пожаров с массовой гибелью людей за 2017 год, сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС.

«Обычные датчики с громким звуковым сигналом получат те, кто может самостоятельно эвакуироваться. Многодетным семьям и маломобильным людям установят датчики с GSM-модулем, которые автоматически оповестят родственников, соседей и единую дежурно-диспетчерскую службу. Сейчас мы прорабатываем списки людей, нуждающихся в противопожарной сигнализации», — сообщил Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.

С начала 2017 года в регионе произошло 2 896 пожаров, что, по сравнению с 2016-м, меньше на 128 случаев. В течение года в населённых пунктах установлено более 5,6 тысячи автономных дымовых пожарных сигнализаций и около 450 датчиков с оповещением через GSM-модуль.

Количество лесных пожаров уменьшилось на 10 % по сравнению с 2016 годом за счёт патрульных групп из работников сельских администраций, полицейских и охранников. Всего более 1,9 тысячи природных возгораний потушили самостоятельно, без участия пожарной охраны.

По данным МЧС, в 2017 году Новосибирская область стала лучшим регионом среди субъектов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов по итогам работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

Напомним, что 3 декабря при пожаре в посёлке Степном погибли пятеро детей, их отец-одиночка смог спастись.