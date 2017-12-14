 

Все многодетные семьи получат сигнализации после гибели детей в Новосибирской области

 14 декабря, 14:26
были упомянуты
подходящие темы
Все многодетные семьи получат сигнализации после гибели детей в Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Новосибирское МЧС планирует установить пожарные сигнализации всем одиноким пенсионерам, многодетным семьям и маломобильным людям после гибели пятерых детей на пожаре в посёлке Степном, узнал корреспондент Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Новосибирской области 14 декабря.

Одинокие пенсионеры стали самыми частыми жертвами огненной стихии в Новосибирской области, а многодетные семьи возглавили статистику пожаров с массовой гибелью людей за 2017 год, сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального МЧС.

«Обычные датчики с громким звуковым сигналом получат те, кто может самостоятельно эвакуироваться. Многодетным семьям и маломобильным людям установят датчики с GSM-модулем, которые автоматически оповестят родственников, соседей и единую дежурно-диспетчерскую службу. Сейчас мы прорабатываем списки людей, нуждающихся в противопожарной сигнализации», — сообщил Сиб.фм начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Павел Винаков.

С начала 2017 года в регионе произошло 2 896 пожаров, что, по сравнению с 2016-м, меньше на 128 случаев. В течение года в населённых пунктах установлено более 5,6 тысячи автономных дымовых пожарных сигнализаций и около 450 датчиков с оповещением через GSM-модуль.

Количество лесных пожаров уменьшилось на 10 % по сравнению с 2016 годом за счёт патрульных групп из работников сельских администраций, полицейских и охранников. Всего более 1,9 тысячи природных возгораний потушили самостоятельно, без участия пожарной охраны.

По данным МЧС, в 2017 году Новосибирская область стала лучшим регионом среди субъектов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов по итогам работы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — РСЧС.

Напомним, что 3 декабря при пожаре в посёлке Степном погибли пятеро детей, их отец-одиночка смог спастись.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Вопрос или не вопрос, вот в чём вопрос?

 14 декабря, 14:59 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 12 декабря, 10:55 • короче

Короче: семейные выходные

Почему реабилитацию нужна всем членам семьи, если заболел кто-то один, как безопасно выходить из зоны комфорта и в чём особенности «Семейных выходных».
 8 декабря, 16:03 • репортаж

Вокруг одни роботы

Репортаж с пятого фестиваля «РобоСиб»: как юные робототехники стараются повлиять на будущее и какие шифры прочитали роботы на соревнованиях.
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 13 декабря, 12:24 • новость

Толоконский назвал назначение Травникова врио губернатора НСО «не лучшим решением» президента

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский назвал назначение Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области «не лучшим решением» президента России Владимира Путина, чем, по мнению экспертов, бросил вызов Травникову.
присоединяйтесь!
    