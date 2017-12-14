Житель Читы предстанет перед судом по обвинению в серии убийств торговцев фруктами

Следком Забайкальского края завершил расследование в отношении 45-летнего жителя Читы, который подозревается в убийствах восьми человек по мотивам национальной ненависти и в покушениях на убийства ещё семи, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина совершал преступления на территории Читы и в её пригородах. Жертвами становились выходцы из среднеазиатских республик, а также лица, входящие в их окружение. В качестве орудий убийства использовались травматический пистолет ИЖ-79 (в просторечии — «Макарыч»), переделанный для стрельбы боевыми патронами, и автомат Калашникова.

Первое убийство было совершено в июле 2006 года, когда на загородной транспортной развязке мужчина застрелил из пистолета двух торговцев фруктами. В июле 2012 года он, используя бутылки с бензином, поджёг один из частных домов в Чите, где проживала семья цыган, и открыл огонь на поражение по силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь. Были ранены хозяин дома и его 11-летняя дочь.

В мае 2013 года в пригороде Читы мужчина расстрелял из автомата Калашникова четверых человек, ещё один выжил, получив ранение. В ноябре и декабре того же года жертвами стрелка вновь могли стать два торговца фруктами, но по счастливой случайности обоим удалось выжить.

В январе 2014 года мужчина снова напал на продавца фруктового киоска в Чите и четырьмя выстрелами в упор убил его на месте. В июле 2016 года, также в Чите, он застрелил байкера. Среди предъявленных мужчине обвинений есть и разбойное нападение в составе вооружённой группы.

Установить личность обвиняемого сыщикам удалось только в августе 2016 года. В ходе расследования были обнаружены «схроны», оборудованные стрелком в лесу и по месту его работы. Там хранились два автомата Калашникова, несколько пистолетов, обрез охотничьего ружья, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями, а также большое количество патронов.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по нескольким статьям УК РФ, ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам мужчина с момента своего ареста заявляет о своей непричастности к совершённым преступлениям, а также о том, что имеет алиби. Эти заявления подтверждения не нашли. Расследование дела завершено, с ним знакомятся подсудимый и его адвокат, затем оно будет передано в суд.

Напомним, в конце 2015 года в Забайкальском крае перед судом предстал приверженец запрещённой в России украинской экстремистской организации «Правый сектор», обвинённый в призывах к насилию в отношении всех, кто одобряет присоединение Крыма к России.