 

Житель Читы предстанет перед судом по обвинению в серии убийств торговцев фруктами

 14 декабря, 08:35
подходящие темы
Житель Читы предстанет перед судом по обвинению в серии убийств торговцев фруктами
Фото с сайта globallookpress.com

Следком Забайкальского края завершил расследование в отношении 45-летнего жителя Читы, который подозревается в убийствах восьми человек по мотивам национальной ненависти и в покушениях на убийства ещё семи, узнал корреспондент Сиб.фм 14 декабря из сообщения ведомства.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина совершал преступления на территории Читы и в её пригородах. Жертвами становились выходцы из среднеазиатских республик, а также лица, входящие в их окружение. В качестве орудий убийства использовались травматический пистолет ИЖ-79 (в просторечии — «Макарыч»), переделанный для стрельбы боевыми патронами, и автомат Калашникова.

Первое убийство было совершено в июле 2006 года, когда на загородной транспортной развязке мужчина застрелил из пистолета двух торговцев фруктами. В июле 2012 года он, используя бутылки с бензином, поджёг один из частных домов в Чите, где проживала семья цыган, и открыл огонь на поражение по силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь. Были ранены хозяин дома и его 11-летняя дочь.

В мае 2013 года в пригороде Читы мужчина расстрелял из автомата Калашникова четверых человек, ещё один выжил, получив ранение. В ноябре и декабре того же года жертвами стрелка вновь могли стать два торговца фруктами, но по счастливой случайности обоим удалось выжить.

В январе 2014 года мужчина снова напал на продавца фруктового киоска в Чите и четырьмя выстрелами в упор убил его на месте. В июле 2016 года, также в Чите, он застрелил байкера. Среди предъявленных мужчине обвинений есть и разбойное нападение в составе вооружённой группы.

Установить личность обвиняемого сыщикам удалось только в августе 2016 года. В ходе расследования были обнаружены «схроны», оборудованные стрелком в лесу и по месту его работы. Там хранились два автомата Калашникова, несколько пистолетов, обрез охотничьего ружья, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями, а также большое количество патронов.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по нескольким статьям УК РФ, ему грозит пожизненное лишение свободы. Сам мужчина с момента своего ареста заявляет о своей непричастности к совершённым преступлениям, а также о том, что имеет алиби. Эти заявления подтверждения не нашли. Расследование дела завершено, с ним знакомятся подсудимый и его адвокат, затем оно будет передано в суд.

Напомним, в конце 2015 года в Забайкальском крае перед судом предстал приверженец запрещённой в России украинской экстремистской организации «Правый сектор», обвинённый в призывах к насилию в отношении всех, кто одобряет присоединение Крыма к России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Шестиминутка ненависти

 5 декабря, 20:58 • колонка
Антон Андреев
журналист
Какой скандал разрастается вокруг Академии борьбы в Красноярске и при чём здесь телеканал «Россия-24».
 24 июля, 12:36 • интервью

Русская эмиграция в Париже: встретили «мордой об стол»

Внук русской эмиграции первой волны и фотограф ЮНЕСКО — о духе авантюризма, воспитании в традициях двух культур и книгах.

По самое запрещено

 21 июля, 12:53 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
самое популярное
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 13 декабря, 11:50 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» сувенирный ключ за 1,5 млн рублей

Ключ от Петропавловской крепости появился на новосибирском «Авито» — автор объявления уверяет, что это оригинал, а специалист объяснил, что это сувенир XX века.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
 4 декабря, 17:35 • новость

Житель Новосибирска оказался на месте разрушенного тайфуном пляжа на Гоа

На самый укромный пляж Керим на Гоа обрушился тайфун и разрушил находящиеся на берегу кафе; русские туристы, несмотря на огромные волны и штормовой ветер, купаются в море.
присоединяйтесь!
    