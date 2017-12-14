Жители Новосибирска предпочли объезжать пробки с магистром Йодой

В день премьеры восьмого фильма культовой саги «Звёздные войны» исследователи выяснили, что новосибирские пользователи Яндекс.Навигатора чаще выбирают голос магистра Йоды, узнал 12 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

В ноябре Яндекс.Навигатор предложил жителям Новосибирска в качестве штурмана голоса героев известного блокбастера Джорджа Лукаса.

14 декабря в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Звёздные войны: Последние джедаи», аналитики Яндекса приурочили к ней своё исследование «„Тёмные“ и „светлые“ города России».

63 % жителей Новосибирска, воспользовавшихся обновлением, предпочли двигаться по городу по инструкции мастера Йоды, голос Дарта Вейдера выбрали 37 %.

В целом по России лидирует «светлая сторона». Наибольшая популярность у Дарта Вейдера в Санкт-Петербурге, где он, однако, также уступает магистру Йоде.

Герои «Звёздных войн» стали дикторами Яндекс.Навигатора в ноябре 2017 года. Кроме них, водителям делают подсказки на дороге Василий Уткин, Фёдор Бондарчук, Гарик Харламов, Баста и Оптимус Прайм. Самый востребованный из них — кинорежиссёр Бондарчук: его голос «прокладывает» маршруты у 38 % жителей Новосибирска.

Напомним, в декабре стало известно, что отставка Городецкого и Ждун возглавили топ запросов жителей Новосибирска в Яндексе.