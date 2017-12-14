 

Жительница Новосибирска выставила на «Юле» коллекцию банок за 50 тысяч рублей

 14 декабря, 18:09
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Жительница Новосибирска выставила на «Юле» коллекцию банок за 50 тысяч рублей
Фото с сайта pixabay.com

Аналитики «Юлы» изучили рынок коллекций в Новосибирске — пользователи сервиса предлагают книги, игрушки из «Киндер сюрприза» и банки от напитков, узнал 14 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании «Юла».

Коллекция жестяных банок от напитков появилась в начале декабря на «Юле». Цену в 50 тысяч рублей установила жительница Новосибирска, зарегистрированная на сайте как Елена И.

«Это коллекция моего отца, в своё время он собирал её», — рассказала корреспонденту Сиб.фм автор объявления.

Кроме банок пользователи сервиса из Новосибирска продают собраний пивных крышек (2 тысячи рублей) и спичечных коробков времён СССР (400 рублей).

Однако большую часть продаваемых на «Юле» коллекций составляют книги. Средняя стоимость собрания сочинений или тематической подборки порядка 2,7 тысячи рублей. Так, произведения о Ленине стоят 1,5 тысячи рублей.

Второе место занимают игрушки из шоколадных яиц «Киндер сюрприз». Купить набор фигурок в Новосибирске можно в среднем за 575 рублей. При этом в Москве стоимость подобной коллекции составляет от 6 тысяч рублей до 2 млн рублей.

На третьем месте игрушки, модели машин и куклы — их цена в среднем составила почти 6 тысяч рублей. Максимальная стоимость у 80 моделей Ferrari — 25 тысяч рублей.

Напомним, в августе житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей.

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