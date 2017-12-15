 

Администрация Томска выделила 7,5 млн рублей на отлов собак

 15 декабря, 16:19
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Администрация Томска выделила 7,5 млн рублей на отлов собак
Фото Ирины Долженко

Мэрия Томска объявила аукцион на оказание услуг по регулированию численности безнадзорных животных в 2018 году — собак будут ловить, стерилизовать и выпускать, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте городской администрации.

Томские парламентарии признали эффективной работу по сокращению численности бездомных животных путём стерилизации. Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта начало искать подрядчиков на 2018 год, цена контракта составляет порядка 7, 5 млн рублей.

«Победитель торгов проведёт отлов 3,1 тысяч животных, возьмёт на содержание порядка 2,2 тысяч собак с ежедневным питанием и первичным ветеринарным обслуживанием. Более двух тысяч животных будут стерилизованы», — передаёт пресс-служба.

В 2017 году подрядчики мэрии отловили свыше 3,4 тысяч бездомных собак. Из них 2,6 тысячи животных были кастрированы. Все выпущенные на волю собаки чипированы и имеют на ушах желтые бирки.

Как отмечает пресс-служба, количество жалоб на стаи бездомных собак в течение года значительно снизилось.

Напомним, в ноябре красноярская полиция завела дело на ловцов бездомных животных за трупы в мусорных баках.

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