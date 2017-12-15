 

Археологи нашли поселение XVII века под будущим четвёртым мостом в Новосибирске

 15 декабря, 09:06
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Археологи нашли поселение XVII века под будущим четвёртым мостом в Новосибирске
Фото с сайта archaeology.nsc.ru

Новосибирским археологам необходимо провести раскопки до начала строительства Центрального моста — на левом берегу Оби обнаружены следы существования первого поселения на территории города, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Института археологии и этнографии.

На будущей стройплощадке четвёртого моста найден участок культурного слоя села Большое Кривощёково — всё, что осталось от первого поселения на территории современного Новосибирска.

Археологи обнаружили каменный фундамент Никольской церкви 1881 года постройки, православное кладбище, фрагмент центральной базарной площади, где найдено множество керамики и монет. Размеры сохранившегося участка села — порядка 4,8 тысячи квадратных километров.

Руководство и сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН провели совместное заседание с представителями управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, чтобы обсудить перспективы сохранения объекта.

Начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Александр Кошелев уверен, что объект должен быть внесён в туристические маршруты Новосибирска, а фундамент церкви должен быть сохранён. Однако, по его словам, объём и площадь необходимых раскопок будет определяться проектом строительства моста.

Сотрудник отдела охранно-спасательной археологии Института археологии и этнографии СО РАН Сергей Колонцов отметил, что эстакада будущего моста пройдёт прямо над фундаментом Никольской церкви. Он предложил создать в стороне от места раскопок музей или мемориальный комплекс.

Ректор краеведческого музея Андрей Шаповалов возразил против музеефикации объекта на месте размещения.

«Если мы после раскопок получим качественный археологический материал, мы можем работать с ним в отдельном музейном пространстве. А вот производить частичные раскопки отмежёванными полосами под будущим мостом и вокруг него — это, на мой взгляд, в корне неправильно. Раскопать этот объект необходимо целиком!» — заметил Шаповалов.

На заседании было единогласно поддержано решение о необходимости раскопок; заказчиком на проведение археологических работ будет выступать ГКУ «Мост».

Напомним, в октябре археологи нашли в центре Новосибирска уникальные артефакты эпохи бронзы.

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