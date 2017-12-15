 

Британские СМИ нашли поющее музыку Жана-Мишеля Жарра озеро на Алтае

 15 декабря, 17:52
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Британские СМИ нашли поющее музыку Жана-Мишеля Жарра озеро на Алтае
Фото Павла Юкечева

Фотограф Горного Алтая Светлана Казина открыла журналистам пение замерзающего Аккемского озера и сравнила его с музыкой популярного электронного композитора Жана-Мишеля Жарра, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения The Sun.

«Невероятное поющее озеро, издающее пугающий вопль, эхом отдающий далёкие дикие просторы России». Британский таблоид The Sun сравнил музыку замерзающих озёр Алтая с пением китов 13 декабря.

«Дневное пение льда совсем не похоже на ночные композиции. Ночной звук негромкий, низкий, густой, продолжительный, тянучий, завывающий, „гуляющий“ от тихого до очень громкого, чем-то напоминающий пение китов под толщей воды», — рассказала фотограф Горного Алтая Светлана Казина.

Видео с космическими звуками Светлана выложила на видеохостинге YouTube ещё в середине ноября на Аккемском озере у подножия горы Белуха. Путешественница рассказала, что для того, чтобы озёра издавали особый музыкальный треск льда, нужна совокупность множества природных факторов. А сила, мощность и тональность звука главным образом зависят от температуры воздуха.

«Дневной звук — высокий, громкий, резкий, звучный, озорной, ритмичный, иногда похожий на звуки электронной музыки из репертуара Spacemusic Жан-Мишеля Жарра», — сообщила Светлана Казина.

Она отметила, что вживую звук куда ярче и фантастичнее, так как запись на пения на смартфон не передаёт даже половины настоящего звучания.

Светлана предложила записать эти звуки и использовать их при написании музыки. На взгляд автора видео, пение озёр отлично сочетается с звучанием этнических инструментов — ханг и комуз.

Напомним, что в декабре National Geographic назвал Алтай лучшим местом для приключений в России.

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