Ведущее румынское издание рассказало о новой моде неравноценных по возрасту браков, в качестве примера упомянули союз 17-летней Елены Перминовой и 55-летнего миллиардера Александра Лебедева, узнал 15 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Business Magazin.

«Новая мода в России. Что делают миллиардеры с девушками до 18 лет». Румынский таблоид Publika рассказал о браках моделей третьего возраста с российскими миллиардерами 14 декабря cо ссылкой на Business Magazin.

«Если до сих пор считалось дурным вкусом, что пожилой мужчина женится на более молодой женщине, то сейчас это распространено в России среди миллиардеров. У многих богатых людей в России есть жёны, которые могут быть ещё несовершеннолетними», — пишет румынское СМИ.

В качестве примера приводится брак топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова и его женой Лизы, в котором разница в возрасте составила 37 лет. По данным Life.ru, мужчина решил развестись из-за скандала в ночном клубе спустя несколько месяцев.

«Они поженились, когда ей было 18 лет, но они оба виделись, пока она была несовершеннолетней с возрастом в 14 лет. Теперь мужу 55 лет», — сообщил таблоид.

Брак владельца британской The Independent Александра Лебедева и модели из Бердска Елены Перминовой состоялся в 2005 году. Девушка начала модельную карьеру в 14 лет, однако в 2006 году московское модельное агентство Modus VivendiS расторгло контракт ней.

Поводом стало уголовное дело о продаже 25 таблеток экстази в ночных клубах Москвы, однако в тот момент депутат Госдумы РФ Александр Лебедев помог получить ей условный срок, сообщает Stylenews.ru. По данным издания, бывший сожитель Елены Дмитрий Холодков склонял её к продаже наркотиков.

Затем 17-летняя модель получила статус «девушки месяца» в российской версии Playboy. С 2009 года Елена Перминова стала звездой подиумов Милана, Парижа и Рима, а в 2011 году она заняла должность редактора раздела моды британского журнала «POP».

С 2009 по 2014 год семья произвела на свет двух сыновей Никиту и Егора, а также дочь Арину. Супруги с разницей в 37 лет живут и работают в Лондоне.

Румынское издание привело ещё один пример — брак Анатолия Данилевского и певицы Славы, чья разница в возрасте составляет 28 лет.

Напомним, что в ноябре Совет Федерации признал прожившего в Лондоне более 20 лет Дмитрия Хворостовского большим патриотом.